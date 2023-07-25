Еврокомиссия рассмотрит предложение Литвы о вывозе зерна через Прибалтику
15:07 25.07.2023 (обновлено: 15:08 25.07.2023)
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Европейская комиссия рассмотрит предложение Литвы о транспортировке украинского зерна через порты Балтики. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц 25 июля
Балтийские маршруты являются важной альтернативой для транспортировки зерна, прокомментировал Янц предложение Литвы. Еврокомиссия рассматривает все варианты для экспорта украинских зерновых через "маршруты солидарности", добавил представитель Еврокомиссии.
"Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными", - сказал представитель ЕК.
24 июля Литва призвала Еврокомиссию использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна, об этом сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на письмо от литовских министров. В письме говорится, что порты Прибалтики могли бы ежегодно перевозить 25 миллионов тонн украинского зерна.
В новом письме генсека ООН Антониу Гуттериша описан план действий и обещание "когда-нибудь" выполнить обязательства по "зерновой сделке", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно", - сообщил официальный представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин чётко дал понять, что Россия готова немедленно возобновить "черноморскую инициативу", как только она будет исполнена, отметил пресс-секретарь.
Лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка".
14:02Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - ПесковВ письме генсека ООН Антониу Гуттериша описан план действий и обещание выполнить обязательства по "зерновой сделке", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 25 июля