"Атлантическая решимость" и не только. Зачем НАТО создает крупную ударную группировку в Прибалтике - 25.07.2023 Украина.ру
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"Атлантическая решимость" и не только. Зачем НАТО создает крупную ударную группировку в Прибалтике
"Атлантическая решимость" и не только. Зачем НАТО создает крупную ударную группировку в Прибалтике - 25.07.2023 Украина.ру
"Атлантическая решимость" и не только. Зачем НАТО создает крупную ударную группировку в Прибалтике
Президент США Джо Байден подписал указ об отправке в Европу дополнительных 3 тысяч американских военнослужащих. Часть из них будет направлена в прибалтийские республики
2023-07-25T12:56
2023-07-25T13:15
эксклюзив
нато
прибалтика
сша
джо байден
военнослужащие
европа
украина
россия
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Американская сабля над БалтикойВ Пентагоне утверждают, что речь идет только о "возможности" отправки резервистов, и что данное решение не означает увеличения американского контингента в Европе. Но уклончивые формулировки и размытые оправдания очень часто используются в политике для маскировки истинных намерений. А вот кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прямо заявил, что подобные приготовления ведут к Третьей мировой войне.При этом отправка резервистов из США на пресловутый восточный фланг НАТО будет осуществляться в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). А чего стоят обещания не увеличивать количество американских войск в Европе, можно понять, исходя из динамики формирования этой группировки. На этом примере хорошо видно, кто начал первым.США запустили операцию "Атлантическая решимость" в 2014 году. Американцы оправдывают наращивание своих войск на европейском континенте событиями на Украине. Естественно, умалчивая о том, что украинский кризис был подготовлен и спровоцирован прежде всего действиями самих Штатов. До того в Европе находился только 2-й кавалерийский полк армии США – в Германии, и 173-я воздушно-десантная бригада – в Италии.Первоначально, в апреле 2014 года, к западным границам России и Белоруссии было направлено 4 роты (600 человек) из 173-й бригады воздушно-десантных войск США в Италии, ранее воевавшей в Ираке и Афганистане.Первым местом развертывания сил "Атлантической решимости" стала как раз Литва, Латвия и Эстония, а также Польша. Затем их дислокация распространилась на Румынию, Болгарию и другие страны южного направления.О том значении, которое Европейское командование армии США придавало Прибалтике, свидетельствует и такой факт. Из четырех учений, проведенных в июне 2014 года года, три–- Saber Strike 14 ("Удар сабли"), BALTOPS 14 и Flaming Sword 14, проходили на территории Литвы, Латвии, Эстонии и в Балтийском регионе. При этом неуклонно происходило наращивание сил "Атлантической решимости". И начато это усиление было задолго до СВО, которой и пытаются оправдать нынешнее увеличение войск США в Европе.Трансатлантические танкиУже с октября 2014 года в "Атлантической решимости" также задействованы были и боевые группы бронетанковых бригад. Причем "Абрамсы" перебрасываются из США, ведь ранее все американские танковые войска были выведены из Европы. Первой в Польшу отправили боевую группу (600 человек) 1-й бронетанковой бригады "Железный конь" 1-й кавалерийской дивизии США (Форт-Кавос, Техас). А с ноября 2016 года в Европу передислоцируется уже 4000 военнослужащих боевой группы 3-й бронетанковой бригады, вместе с 87 танками и 144-я боевыми машинами Bradley. Один батальон этой бригады с танками Abrams M1 выдвинулся в Латвию и Эстонию, один – оставался в Германии, еще одна батальонная группа – отправилась в Болгарию и Румынию. А штаб 3-й бригады развернется в Польше (Жагань), где уже стоит польская бронекавалерийская дивизия.В октябре 2019 года по одной из ротаций в Литву прибыли подразделения 2-й бронетанковой бригады "Блэк Джек" 1-й кавалерийской дивизии США. Характерно, что в ее послужном списке в рамках "Атлантической решимости", кроме Литвы и других стран НАТО, указана и Грузия.В сентябре 2020 года батальон 2-й бригады 3-й дивизии с танками Abrams M1 и боевыми машинами Bradly был размещен в Пабраде в Литве. В Литовской ССР в Пабраде стояла 153-я мотострелковая дивизия кадра Прибалтийского ВО.Таким образом, на сегодня численность постоянной группировки "Атлантической решимости" доведена до 7 тысяч человек. Те есть за 9 лет она увеличилась более чем в 11 раз. Но последний указ Байдена может увеличить группировку американских войск сразу на 40 %.Экспансия под прикрытиемОфициальной целью "Атлантической решимости" заявлено "сдерживание российской агрессии". Однако состав группировки позволяет ей вести как оборонительные, так и наступательные действия. Если же исходить из дислокации бронетанковых войск, то их наибольшее сосредоточение отмечается как раз на левом, балтийском фланге "Атлантической решимости". Именно здесь передовые государства НАТО имеют общую границу с Российской Федерацией и Белоруссией. Поэтому не случайно, что именно в Литве и Латвии сосредоточена третья часть бронетанковых сил группировки "Атлантической решимости", что позволяет ей нанести быстрый удар со стратегически важного прибалтийского плацдарма.Кроме "Атлантической решимости", с 2016 года были созданы "Силы передового присутствия НАТО" (EFP). Первые 4 батальона из 8-и этих многонациональных сил также были выдвинуты именно в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. На саммите НАТО в 2022 году в Мадриде было решено развернуть, по необходимости, эти батальоны до состава бригад. Во время литовско-немецких учений Griffin Storm в июне этого года в районе Пабрада, где присутствовал Генсек НАТО Йенс Столтенберг, такое развертывание батальона в бригаду было отработано на практике. При этом и ранее сводные "батальоны" НАТО превышали обычный штат такого рода подразделений. Так, уже в 2020 году многонациональная Латышская боевая батальонная группа EFP (Адажи) насчитывает 1500 человек. Литовская группа (Рукла) – 1233 человека. Штатный же состав мотострелкового батальона армии США составляет около 800 человек, Германии – от 400 до 600 человек.С 2020 года в Латвии и Дании создан Северный штаб многонациональной дивизии НАТО, которую предполагают развернуть в час "Ч" в Прибалтике. На других направлениях готовится еще три дивизии многонационального корпуса. Одновременно значительно усилены присутствие и активность ВВС и ВМС НАТО в регионе Балтики.При этом конкретные технические планы использования этих группировок не составляют секрета – в открытых источниках НАТО указывается, что одной из основных задач корпуса передового присутствия является создание баз и военных запасов. А также отработка действий на местности с последующим подкреплением передовых формирований "силами быстрого реагирования" и "тяжелыми силами" блока. При этом еще в 2020 году началось восстановление 5-го армейского корпуса США – во времена "холодной войны" вместе с 7-м корпусом дислоцировавшегося в ФРГ, впоследствии расформированного. Сейчас европейский штаб 5-го корпуса находится в Польше, в Познани. В польском Болеславце расположена и 1-я ротационная дивизия корпуса, еще одна дивизия находится в Румынии.Таким образом, сегодня у западных границ России и Белоруссии осуществляется плохо прикрытое сколачивание новой крупнейшей группировки. Она фактически включает три ротационных корпуса, способных очень быстро стать полноценными ударными соединениями. Это силы "Атлантической решимости", Многонациональный корпус и 5-й армейский корпус, которые регулярно проводят совместные учения и боевое слаживание. Создается также в виде учебных структур управление для развертывания еще одного, 7-го корпуса (7th Army Training Command). Около половины этих войск сосредоточено на прибалтийском и белорусско-польском направлении.Можно говорить о фактическом воссоздании контингента армии США времен конфронтации с СССР, только в более усиленном варианте. Ведь сегодня армия США стоит не у границ ГДР, а выдвинуты далеко на Восток, в том числе – в бывшие советские республики.Коллективная угрозаС вступлением в НАТО Финляндии и Швеции значение прибалтийского плацдарма экспансионистского альянса возрастает еще более. Группировка западного блока в Прибалтике потенциально способна действовать по нескольким операционным линиям – как в направлении Минска, так и Ленинградской области и Москвы. Можно заметить, что в июне 1941 года у вермахта такой площадки в Прибалтике не было.При этом все попытки переложить ответственность за эскалацию на Россию шиты белыми нитками. Об этом говорит и само решение на расширение сил передового присутствия НАТО, принятое еще в 2016 году на саммите в Варшаве – задолго до начала СВО, и своеобразный пик усиления этих сил Североатлантического альянса в 2020 году. Также ничего подобного таким масштабным военным приготовлениям с российской стороны в аналогичный период на этом направлении не осуществлялось.Обучение группировки в Прибалтике активно продолжается. Едва в воздушном пространстве Литвы завершились учения Ramstein Guard по отработке применения РЭБ, как 24 июля в Адажи начались учения "Кузница титанов" Латвийского батальона многонационального корпуса НАТО, в котором принимают участие 1200 военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230719/1048105909.html
https://ukraina.ru/20230719/1048102862.html
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Юрий Глушаков
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эксклюзив, нато, прибалтика, сша, джо байден, военнослужащие, европа, украина, россия, сво, зарубежье, белоруссия, польша
Эксклюзив, НАТО, Прибалтика, США, Джо Байден, Военнослужащие, Европа, Украина, Россия, СВО, Зарубежье, Белоруссия, Польша

"Атлантическая решимость" и не только. Зачем НАТО создает крупную ударную группировку в Прибалтике

12:56 25.07.2023 (обновлено: 13:15 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкСовместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong
Совместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Андрей Ольферт
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Юрий Глушаков
автор издания Украина.ру
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Президент США Джо Байден подписал указ об отправке в Европу дополнительных 3 тысяч американских военнослужащих. Часть из них будет направлена в прибалтийские республики
Американская сабля над Балтикой
В Пентагоне утверждают, что речь идет только о "возможности" отправки резервистов, и что данное решение не означает увеличения американского контингента в Европе. Но уклончивые формулировки и размытые оправдания очень часто используются в политике для маскировки истинных намерений.
А вот кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прямо заявил, что подобные приготовления ведут к Третьей мировой войне.
При этом отправка резервистов из США на пресловутый восточный фланг НАТО будет осуществляться в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). А чего стоят обещания не увеличивать количество американских войск в Европе, можно понять, исходя из динамики формирования этой группировки.
На этом примере хорошо видно, кто начал первым.
США запустили операцию "Атлантическая решимость" в 2014 году. Американцы оправдывают наращивание своих войск на европейском континенте событиями на Украине. Естественно, умалчивая о том, что украинский кризис был подготовлен и спровоцирован прежде всего действиями самих Штатов.
До того в Европе находился только 2-й кавалерийский полк армии США – в Германии, и 173-я воздушно-десантная бригада – в Италии.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 10:20
Планы НАТО: бить по России на двухсторонней основе с подачи СШАМинистр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что Польша перебрасывает дополнительные войска к своей восточной границе с Белоруссией. Туда направлены 12-я и 17-я бригады
Первоначально, в апреле 2014 года, к западным границам России и Белоруссии было направлено 4 роты (600 человек) из 173-й бригады воздушно-десантных войск США в Италии, ранее воевавшей в Ираке и Афганистане.
Первым местом развертывания сил "Атлантической решимости" стала как раз Литва, Латвия и Эстония, а также Польша. Затем их дислокация распространилась на Румынию, Болгарию и другие страны южного направления.
О том значении, которое Европейское командование армии США придавало Прибалтике, свидетельствует и такой факт. Из четырех учений, проведенных в июне 2014 года года, три–- Saber Strike 14 ("Удар сабли"), BALTOPS 14 и Flaming Sword 14, проходили на территории Литвы, Латвии, Эстонии и в Балтийском регионе.
При этом неуклонно происходило наращивание сил "Атлантической решимости". И начато это усиление было задолго до СВО, которой и пытаются оправдать нынешнее увеличение войск США в Европе.
Трансатлантические танки
Уже с октября 2014 года в "Атлантической решимости" также задействованы были и боевые группы бронетанковых бригад. Причем "Абрамсы" перебрасываются из США, ведь ранее все американские танковые войска были выведены из Европы.
Первой в Польшу отправили боевую группу (600 человек) 1-й бронетанковой бригады "Железный конь" 1-й кавалерийской дивизии США (Форт-Кавос, Техас). А с ноября 2016 года в Европу передислоцируется уже 4000 военнослужащих боевой группы 3-й бронетанковой бригады, вместе с 87 танками и 144-я боевыми машинами Bradley.
Один батальон этой бригады с танками Abrams M1 выдвинулся в Латвию и Эстонию, один – оставался в Германии, еще одна батальонная группа – отправилась в Болгарию и Румынию. А штаб 3-й бригады развернется в Польше (Жагань), где уже стоит польская бронекавалерийская дивизия.
В октябре 2019 года по одной из ротаций в Литву прибыли подразделения 2-й бронетанковой бригады "Блэк Джек" 1-й кавалерийской дивизии США. Характерно, что в ее послужном списке в рамках "Атлантической решимости", кроме Литвы и других стран НАТО, указана и Грузия.
В сентябре 2020 года батальон 2-й бригады 3-й дивизии с танками Abrams M1 и боевыми машинами Bradly был размещен в Пабраде в Литве. В Литовской ССР в Пабраде стояла 153-я мотострелковая дивизия кадра Прибалтийского ВО.
Таким образом, на сегодня численность постоянной группировки "Атлантической решимости" доведена до 7 тысяч человек. Те есть за 9 лет она увеличилась более чем в 11 раз. Но последний указ Байдена может увеличить группировку американских войск сразу на 40 %.
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 07:16
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Экспансия под прикрытием
Официальной целью "Атлантической решимости" заявлено "сдерживание российской агрессии". Однако состав группировки позволяет ей вести как оборонительные, так и наступательные действия.
Если же исходить из дислокации бронетанковых войск, то их наибольшее сосредоточение отмечается как раз на левом, балтийском фланге "Атлантической решимости". Именно здесь передовые государства НАТО имеют общую границу с Российской Федерацией и Белоруссией.
Поэтому не случайно, что именно в Литве и Латвии сосредоточена третья часть бронетанковых сил группировки "Атлантической решимости", что позволяет ей нанести быстрый удар со стратегически важного прибалтийского плацдарма.
Кроме "Атлантической решимости", с 2016 года были созданы "Силы передового присутствия НАТО" (EFP). Первые 4 батальона из 8-и этих многонациональных сил также были выдвинуты именно в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. На саммите НАТО в 2022 году в Мадриде было решено развернуть, по необходимости, эти батальоны до состава бригад.
Во время литовско-немецких учений Griffin Storm в июне этого года в районе Пабрада, где присутствовал Генсек НАТО Йенс Столтенберг, такое развертывание батальона в бригаду было отработано на практике. При этом и ранее сводные "батальоны" НАТО превышали обычный штат такого рода подразделений.
Так, уже в 2020 году многонациональная Латышская боевая батальонная группа EFP (Адажи) насчитывает 1500 человек. Литовская группа (Рукла) – 1233 человека. Штатный же состав мотострелкового батальона армии США составляет около 800 человек, Германии – от 400 до 600 человек.
С 2020 года в Латвии и Дании создан Северный штаб многонациональной дивизии НАТО, которую предполагают развернуть в час "Ч" в Прибалтике. На других направлениях готовится еще три дивизии многонационального корпуса. Одновременно значительно усилены присутствие и активность ВВС и ВМС НАТО в регионе Балтики.
При этом конкретные технические планы использования этих группировок не составляют секрета – в открытых источниках НАТО указывается, что одной из основных задач корпуса передового присутствия является создание баз и военных запасов. А также отработка действий на местности с последующим подкреплением передовых формирований "силами быстрого реагирования" и "тяжелыми силами" блока.
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При этом еще в 2020 году началось восстановление 5-го армейского корпуса США – во времена "холодной войны" вместе с 7-м корпусом дислоцировавшегося в ФРГ, впоследствии расформированного. Сейчас европейский штаб 5-го корпуса находится в Польше, в Познани.
В польском Болеславце расположена и 1-я ротационная дивизия корпуса, еще одна дивизия находится в Румынии.
Таким образом, сегодня у западных границ России и Белоруссии осуществляется плохо прикрытое сколачивание новой крупнейшей группировки. Она фактически включает три ротационных корпуса, способных очень быстро стать полноценными ударными соединениями.
Это силы "Атлантической решимости", Многонациональный корпус и 5-й армейский корпус, которые регулярно проводят совместные учения и боевое слаживание. Создается также в виде учебных структур управление для развертывания еще одного, 7-го корпуса (7th Army Training Command). Около половины этих войск сосредоточено на прибалтийском и белорусско-польском направлении.
Можно говорить о фактическом воссоздании контингента армии США времен конфронтации с СССР, только в более усиленном варианте. Ведь сегодня армия США стоит не у границ ГДР, а выдвинуты далеко на Восток, в том числе – в бывшие советские республики.
Коллективная угроза
С вступлением в НАТО Финляндии и Швеции значение прибалтийского плацдарма экспансионистского альянса возрастает еще более.
Группировка западного блока в Прибалтике потенциально способна действовать по нескольким операционным линиям – как в направлении Минска, так и Ленинградской области и Москвы. Можно заметить, что в июне 1941 года у вермахта такой площадки в Прибалтике не было.
При этом все попытки переложить ответственность за эскалацию на Россию шиты белыми нитками. Об этом говорит и само решение на расширение сил передового присутствия НАТО, принятое еще в 2016 году на саммите в Варшаве – задолго до начала СВО, и своеобразный пик усиления этих сил Североатлантического альянса в 2020 году.
Также ничего подобного таким масштабным военным приготовлениям с российской стороны в аналогичный период на этом направлении не осуществлялось.
При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко. Видео
14 июля, 16:30
При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко
Обучение группировки в Прибалтике активно продолжается. Едва в воздушном пространстве Литвы завершились учения Ramstein Guard по отработке применения РЭБ, как 24 июля в Адажи начались учения "Кузница титанов" Латвийского батальона многонационального корпуса НАТО, в котором принимают участие 1200 военнослужащих.
 
ЭксклюзивНАТОПрибалтикаСШАДжо БайденВоеннослужащиеЕвропаУкраинаРоссияСВОЗарубежьеБелоруссияПольша
 
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