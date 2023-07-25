https://ukraina.ru/20230725/1048236746.html

"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо

"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо - 25.07.2023 Украина.ру

"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо

Украинский беспилотник попал в магазин французской компании в России, а правительство молча продолжает раздавать оружие, заявил бывший депутат Европарламента, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter

2023-07-25T12:00

2023-07-25T12:00

2023-07-25T12:00

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Накануне Киев попытался атаковать Москву и Крым беспилотниками. Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте.Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Как писали, он угодил в высотное здание, на котором есть вывеска "Леруа Мерлен". Согласно данным "Яндекс.Карт", речь идет о доме № 15. Там находится магазин компании.Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.Французская компания Leroy Merlin вышла на российский рынок в 2004 году. На сайте компании говорится, что в России работает 112 магазинов в 66 городах.

https://ukraina.ru/20230711/1047938693.html

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новости, франция, украина, россия, зарубежье, беспилотник, москва