"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо - 25.07.2023 Украина.ру
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"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо
"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо - 25.07.2023 Украина.ру
"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо
Украинский беспилотник попал в магазин французской компании в России, а правительство молча продолжает раздавать оружие, заявил бывший депутат Европарламента, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter
2023-07-25T12:00
2023-07-25T12:00
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франция
украина
россия
зарубежье
беспилотник
москва
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Накануне Киев попытался атаковать Москву и Крым беспилотниками. Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте.Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Как писали, он угодил в высотное здание, на котором есть вывеска "Леруа Мерлен". Согласно данным "Яндекс.Карт", речь идет о доме № 15. Там находится магазин компании.Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.Французская компания Leroy Merlin вышла на российский рынок в 2004 году. На сайте компании говорится, что в России работает 112 магазинов в 66 городах.
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новости, франция, украина, россия, зарубежье, беспилотник, москва
Новости, Франция, Украина, Россия, Зарубежье, беспилотник, Москва

"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо

12:00 25.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Украинский беспилотник попал в магазин французской компании в России, а правительство молча продолжает раздавать оружие, заявил бывший депутат Европарламента, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter

"Украинский беспилотник в значительной степени разрушил магазин французской компании Leroy Merlin в России! Французское правительство по-прежнему ничего не собирается говорить?! И продолжать раздавать оружие и миллиарды евро, ничего не говоря?" - написал Филиппо

Накануне Киев попытался атаковать Москву и Крым беспилотниками. Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте.
Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Как писали, он угодил в высотное здание, на котором есть вывеска "Леруа Мерлен". Согласно данным "Яндекс.Карт", речь идет о доме № 15. Там находится магазин компании.
Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.
Французская компания Leroy Merlin вышла на российский рынок в 2004 году. На сайте компании говорится, что в России работает 112 магазинов в 66 городах.
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