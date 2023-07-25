https://ukraina.ru/20230725/1048236263.html

Депутат Гурулев: В случае блокады Калининграда придется обнулять Прибалтику

Депутат Гурулев: В случае блокады Калининграда придется обнулять Прибалтику - 25.07.2023 Украина.ру

Депутат Гурулев: В случае блокады Калининграда придется обнулять Прибалтику

Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв 25 июля в своем телеграм-канале описал возможные последствия российско-польского противостояния

2023-07-25T11:48

2023-07-25T11:48

2023-07-25T11:48

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польша

депутат

оборона

генштаб

белоруссия

граница

вс рф

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Генеральному штабу РФ необходимо просчитывать все варианты, включая возможность противостояния с Польшей, написал Гурулёв. Этому учит жизнь и история России, "от этого не надо отнекиваться", добавил депутат.Он указал, если Россия решится "пробить" Сувалкский коридор между Калининградской областью и Белоруссией, его ширина составит примерно 60 км. Тем самым войска окажутся зажатыми между вражескими группировками НАТО, которые смогут атаковать.По словам Гурулева, если Россия "отработает только Литву", остальные страны Прибалтики сами откажутся от войны с Россией. 24 июля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании саперного батальона в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией. Войско польское возвращается в город Августов, сказал Блащак.Саперный батальон в Августове будет отвечать за укрепление восточной границы Польши и обеспечивать безопасность "сувальского коридора". Первые солдаты новой части должны быть призваны к концу 2023 года.Варшава должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик.То, что президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины является прямым предупреждением польскому руководству, рассказал Баранчик.

https://ukraina.ru/20230725/1048203803.html

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новости, польша, депутат, оборона, генштаб, белоруссия, граница, вс рф