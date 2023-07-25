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Африка попросила у России бесплатное зерно - МИД РФ
Африка попросила у России бесплатное зерно - МИД РФ - 25.07.2023 Украина.ру
Африка попросила у России бесплатное зерно - МИД РФ
Многие страны Африки обратились к России с просьбой о безвозмездных поставках зерна, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-25T10:07
2023-07-25T10:07
2023-07-25T10:12
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Многие страны Африки обращались к РФ с просьбой безвозмездно поставить зерно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По словам Озерова, обращения отправлены в правительство. "Они обрабатываются, по ним принимаются решения. Понятно, что это не может произойти одномоментно. Но они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", - сказал Озеров.Дипломат отметил, что ситуация с голодом в Африке тяжелая, особенно на Африканском Роге, в Сахаро-Сахельском регионе. Проблемы вызвали так климатическими изменениями, так и перемещением масс населения в результате конфликтов, природных явлений, например, нашествия саранчи, засух, наводнений и так далее, добавил Озеров.Второй саммит "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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новости, россия, африка, мид рф, продовольствие, кризис продовольствия
Новости, Россия, Африка, МИД РФ, продовольствие, кризис продовольствия
Африка попросила у России бесплатное зерно - МИД РФ
10:07 25.07.2023 (обновлено: 10:12 25.07.2023)
Многие страны Африки обратились к России с просьбой о безвозмездных поставках зерна, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Многие страны Африки обращались к РФ с просьбой безвозмездно поставить зерно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По словам Озерова, обращения отправлены в правительство.
"Они обрабатываются, по ним принимаются решения. Понятно, что это не может произойти одномоментно. Но они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", - сказал Озеров.
Дипломат отметил, что ситуация с голодом в Африке тяжелая, особенно на Африканском Роге, в Сахаро-Сахельском регионе. Проблемы вызвали так климатическими изменениями, так и перемещением масс населения в результате конфликтов, природных явлений, например, нашествия саранчи, засух, наводнений и так далее, добавил Озеров.
"Продовольственная безопасность и ликвидация голода - одни из ключевых проблем африканского континента. И это будет одной из приоритетных тем для обсуждения в ходе саммита", - заключил Озеров.
Второй саммит "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.