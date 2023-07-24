https://ukraina.ru/20230724/1048206237.html

"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой

"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой - 24.07.2023 Украина.ру

"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой

Лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"

2023-07-24T10:58

2023-07-24T10:58

2023-07-24T10:58

новости

россия

африка

владимир путин

саммит

зерно

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044552065_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_6903e9458811b8c9b376d0ce6066fe66.jpg

В преддверии саммита "Россия-Африка" президент России Владимир Путин написал статью для африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Полный текст статьи опубликован на сайте Кремля.В статье Путин обозначил направления сотрудничества России с африканскими странами, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия.Глава государства отметил также, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов, однако потенциал партнёрства гораздо выше.В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн. И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта санкции, которые действительно серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны, отметил Путин.Путин также коснулся вопроса „зерновой сделки“, которая изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, помощь странам Африки, Азии и Латинской Америки.В рамках "зерновой сделки" с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из которых 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн, отметил президент России.Ни одно из условий сделки касательно экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки не было выполнено.Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия-Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка. Путин подчеркнул, что придаёт саммиту большое значение. По его итогам планируется принять декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнёрства Россия–Африка на период до 2026 года.

https://ukraina.ru/20230721/1048175959.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, африка, владимир путин, саммит, зерно, зерновая сделка