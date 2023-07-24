"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународная парламентская конференция "Россия-Африка"
Лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
В преддверии саммита "Россия-Африка" президент России Владимир Путин написал статью для африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Полный текст статьи опубликован на сайте Кремля.
В статье Путин обозначил направления сотрудничества России с африканскими странами, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия.
Глава государства отметил также, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов, однако потенциал партнёрства гораздо выше.
В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн. И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта санкции, которые действительно серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны, отметил Путин.
Путин также коснулся вопроса „зерновой сделки“, которая изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, помощь странам Африки, Азии и Латинской Америки.
"Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", - отметил Путин.
В рамках "зерновой сделки" с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из которых 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн, отметил президент России.
Ни одно из условий сделки касательно экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки не было выполнено.
"Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев", - пишет Путин.
Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.
27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия-Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка. Путин подчеркнул, что придаёт саммиту большое значение. По его итогам планируется принять декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнёрства Россия–Африка на период до 2026 года.
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