"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой - 24.07.2023 Украина.ру
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"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой
"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой - 24.07.2023 Украина.ру
"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой
Лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
2023-07-24T10:58
2023-07-24T10:58
новости
россия
африка
владимир путин
саммит
зерно
зерновая сделка
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В преддверии саммита "Россия-Африка" президент России Владимир Путин написал статью для африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Полный текст статьи опубликован на сайте Кремля.В статье Путин обозначил направления сотрудничества России с африканскими странами, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия.Глава государства отметил также, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов, однако потенциал партнёрства гораздо выше.В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн. И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта санкции, которые действительно серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны, отметил Путин.Путин также коснулся вопроса „зерновой сделки“, которая изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, помощь странам Африки, Азии и Латинской Америки.В рамках "зерновой сделки" с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из которых 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн, отметил президент России.Ни одно из условий сделки касательно экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки не было выполнено.Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия-Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка. Путин подчеркнул, что придаёт саммиту большое значение. По его итогам планируется принять декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнёрства Россия–Африка на период до 2026 года.
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новости, россия, африка, владимир путин, саммит, зерно, зерновая сделка
Новости, Россия, Африка, Владимир Путин, саммит, зерно, зерновая сделка

"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой

10:58 24.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународная парламентская конференция "Россия-Африка"
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
В преддверии саммита "Россия-Африка" президент России Владимир Путин написал статью для африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Полный текст статьи опубликован на сайте Кремля.
В статье Путин обозначил направления сотрудничества России с африканскими странами, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия.
Глава государства отметил также, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов, однако потенциал партнёрства гораздо выше.
В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн. И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта санкции, которые действительно серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны, отметил Путин.
Путин также коснулся вопроса „зерновой сделки“, которая изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, помощь странам Африки, Азии и Латинской Америки.

"Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", - отметил Путин.

В рамках "зерновой сделки" с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из которых 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн, отметил президент России.
Ни одно из условий сделки касательно экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки не было выполнено.

"Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев", - пишет Путин.

Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.
27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия-Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка. Путин подчеркнул, что придаёт саммиту большое значение. По его итогам планируется принять декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнёрства Россия–Африка на период до 2026 года.
Сергей Вершинин замглавы МИД РФ
21 июля, 16:57
ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин Украина через морской путь отправила 32 млн тонн зерновых, примерно столько же через сухопутные "пути солидарности" в Европу. Но в Европе не стремятся развивать эти пути, боясь недовольства местных аграриев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
 
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