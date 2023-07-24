Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр

Кличко следующий, а потом Садовый: эксперт о том, как Киев расправляется со старой украинской элитой

Киев переживает геополитическую турбулентность, во время которой возможны любые сценарии, в том числе утрата или, наоборот, прирастание различных регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший депутат Одесского горсовета, историк Александр Васильев