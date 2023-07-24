Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр
Неизвестные пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова из могилы во Львове. Об этом сообщил 24 июля мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
"Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция", - написал Садовой в своем телеграм-канале.
Еще до начала спецоперации, в октябре 2021 года, украинские правозащитники подали заявление в полицию на Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки Кузнецова.
Николай Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на холме Славы.
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