Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр - 24.07.2023 Украина.ру
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Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр
Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр - 24.07.2023 Украина.ру
Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр
Неизвестные пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова из могилы во Львове. Об этом сообщил 24 июля мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
2023-07-24T10:55
2023-07-24T10:55
садовой
разведчик
ссср
останки
львов
новости
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"Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция", - написал Садовой в своем телеграм-канале.Еще до начала спецоперации, в октябре 2021 года, украинские правозащитники подали заявление в полицию на Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки Кузнецова.Николай Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на холме Славы.
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садовой, разведчик, ссср, останки, львов, новости
Садовой, разведчик, СССР, останки, Львов, Новости

Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр

10:55 24.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур региональных выборов на Украине
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Неизвестные пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова из могилы во Львове. Об этом сообщил 24 июля мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
"Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция", - написал Садовой в своем телеграм-канале.
Еще до начала спецоперации, в октябре 2021 года, украинские правозащитники подали заявление в полицию на Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки Кузнецова.
Николай Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на холме Славы.
В.Кличко провел встречу с членами Американо-украинского делового совета - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 04:30
Кличко следующий, а потом Садовый: эксперт о том, как Киев расправляется со старой украинской элитойКиев переживает геополитическую турбулентность, во время которой возможны любые сценарии, в том числе утрата или, наоборот, прирастание различных регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший депутат Одесского горсовета, историк Александр Васильев
 
СадовойразведчикСССРостанкиЛьвовНовости
 
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