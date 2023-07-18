https://ukraina.ru/20230718/1048068831.html

Кирилл Вышинский: Люди, которые занимались гуманитарной помощью, на Украине сидят по политическим статьям

Кирилл Вышинский: Люди, которые занимались гуманитарной помощью, на Украине сидят по политическим статьям - 18.07.2023 Украина.ру

Кирилл Вышинский: Люди, которые занимались гуманитарной помощью, на Украине сидят по политическим статьям

На Украине настолько широкое толкование термина "государственная измена", что людей сажают по любому надуманному поводу, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший украинский политзаключённый Кирилл Вышинский

2023-07-18T06:00

2023-07-18T06:00

2023-07-18T06:00

интервью

кирилл вышинский

обмен пленными

украина

россия (рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/07/1041571204_50:6:885:476_1920x0_80_0_0_1182e791a129ee13024b88713fc5a620.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Кирилл Валерьевич, что мешает запустить механизм обмена или взаимного освобождения гражданскими лицами между Россией и Украиной?- На сегодняшний день необходимо, как минимум, понять о каких людях идет речь. Если с военнопленными более-менее понятно, есть воинские части, где они служили, есть понимание, в каком статусе находятся военнослужащие, то с гражданскими лицами ничего не понятно.Достаточно большое количество людей на Украине, в том числе граждане Российской Федерации, на так называемых новых территориях были задержаны и находятся в тюрьмах и изоляторах. И они там содержатся по политическим статьям. Их задержание и обвинение носило абсолютно надуманный характер. Люди принимали участие в раздаче гуманитарной помощи, которую доставляла Российская Федерация, выполняли свои должностные обязанности на новых территориях, где находились наши войска и работала российская гражданская администрация.С гражданскими все сложнее, нужно понять в каком состоянии они находятся, в каком статусе их дела. Это очень большой массив информации, без которого говорить о том, что можно обращаться к украинской стороне и разговаривать о каких-то условиях взаимного освобождения, очень сложно. Вряд ли удобно в юридической плоскости употреблять термин "обмен" по отношению к этим людям.- Есть хотя бы приблизительное представление о каком количестве людей, задержанных украинской стороной, идет речь?- Возможно, у кого-то и есть, но это будут обрывочные сведения в силу того, что это гражданские люди. На Украине настолько широкое толкование термина "государственная измена", что людей сажают по любому надуманному поводу.- Существуют ли механизмы контроля над содержания заключенных на Украине и насколько они эффективны?- Таких механизмов два. Либо Красный крест, либо организации, работающие по мандату ООН. Не знаю, насколько эффективно они на сегодняшний день работают на противоположной стороне.На эти международные организации рычагов влияния у российской стороны нет. На то они и международные, чтобы максимально отстранится на случай конфликтов от сторон, принимающих участие в конфликте. Да, мы получаем отчеты мониторинговых миссий Организации объединенных наций вместе со всей мировой общественностью. Эти отчеты выходят раз в полгода. Информация, которая там находится и касается гражданских лиц тревожная, потому что число этих людей растет.

https://ukraina.ru/20221213/1041761346.html

https://ukraina.ru/20230713/1047976287.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, кирилл вышинский, обмен пленными, украина, россия (рф)