https://ukraina.ru/20230721/1048162525.html

Западная техника горит, арсеналы НАТО истощаются, а ВСУ несут потери - Путин

Западная техника горит, арсеналы НАТО истощаются, а ВСУ несут потери - Путин - 21.07.2023 Украина.ру

Западная техника горит, арсеналы НАТО истощаются, а ВСУ несут потери - Путин

Западные поставки тяжелой военной техники только затянут украинский конфликт. Кроме этого, Украина столкнулась с истощением мобилизационного ресурса после самоубийственных атак. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности 21 июля

2023-07-21T13:30

2023-07-21T13:30

2023-07-21T13:30

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мобилизация

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Западную тяжелую военную технику уничтожают российские войска, и весь западный мир видит, что она горит. Западные страны могут и дальше поставлять Украине танки и БМП, но это только затянет конфликт, считает Путин. "Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит", - сказал Путин. По словам Путина, арсеналы советской техники и боеприпасов в странах НАТО уже практически опустошены, а производственные мощности не позволяют быстро восполнить резервы. Для этого на Западе нужны дополнительные и большие ресурсы и время. Кроме этого, на Украине истощается мобилизационный резерв. В самоубийственных атаках ВСУ потеряли "десятки тысяч человек". Несмотря на тотальные облавы военкомов на мужское население Украины, украинским властям все труднее гнать на фронт пополнение, добавил Путин.

https://ukraina.ru/20230718/1048085217.html

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новости, владимир путин, украина, техника, всу, мобилизация