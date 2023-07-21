Пентагон сообщил о хищении переданного Украине вооружения - CNN
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Часть западного оружия и снаряжения, отправленного в распоряжение украинской армии, была украдена преступными организациями, служащими-добровольцами и торговцами оружием. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона США, сообщили 20 июля журналисты телеканала CNN
В отчете приводятся примеры преступлений. Документ освещает период с февраля по сентябрь прошлого года.
В июне прошлого года группа преступников выдавала себя за сотрудников гуманитарных организаций и похитила бронежилеты на общую сумму 17 тысяч долларов.
В августе группа бойцов добровольческого батальона похитила 60 винтовок и почти тысячу патронов и хранила их на складе, "предположительно, для продажи на черном рынке".
В отчете сказано, что планы злоумышленников были пресечены украинскими спецслужбами. При этом Киев "не смог провести требуемый [мониторинг конечного использования] военной техники, которую Штаты предоставили Украине в 2022 финансовом году".
В отчете сказано, что планы злоумышленников были пресечены украинскими спецслужбами. При этом Киев "не смог провести требуемый [мониторинг конечного использования] военной техники, которую Штаты предоставили Украине в 2022 финансовом году".
Кроме того, возможности Пентагона отслеживать и контролировать все переданное американское вооружение, как того требует закон о контроле за экспортом снаряжения, были затруднены из-за ограниченного присутствия США в стране.
Генинспектор отметил, что вертолеты и ракеты отслеживать нетрудно благодаря системам разведки, но в случаях с приборами ночного видения процесс мониторинга становится сложнее.
Российские власти критически относятся к поставкам западного вооружения Украине. Кремль считает, что этот процесс не помешает Москве достичь своих целей. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что часть отправленного ВСУ оружия попала на черный рынок и "расползлась по Ближневосточному региону". О том, что вооружения "расползаются по рукам разномастных преступников", утверждал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Российские власти критически относятся к поставкам западного вооружения Украине. Кремль считает, что этот процесс не помешает Москве достичь своих целей. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что часть отправленного ВСУ оружия попала на черный рынок и "расползлась по Ближневосточному региону". О том, что вооружения "расползаются по рукам разномастных преступников", утверждал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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