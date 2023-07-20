https://ukraina.ru/20230720/1048131663.html
Путин: продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки
Путин: продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки - 20.07.2023 Украина.ру
Путин: продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки
В очередной раз продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки и толерантности. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства
2023-07-20T10:22
2023-07-20T10:22
2023-07-20T10:22
новости
зерновая сделка
владимир путин
санкции
оон
удобрения
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047788372_0:258:3078:1990_1920x0_80_0_0_78f2342ca294784200c9ecaf24e69797.jpg
Зерновая сделка была заключена год назад и после этого не раз продлевалась, сказал Путин. Глава государства добавил, что, вновь и вновь продлевая сделку, Россия проявила небывалую выдержку и терпение.Решение вопросов, связанных с вывозом зерна с территории Украины напрямую затрагивает интересы российских аграриев, указал Путин. Также это касается и предприятий, которые производят удобрения.Путин назвал наглостью и бесцеремонностью со стороны Запада невыполнение обязательств по зерновой инициативе перед Россией. Западные страны приложили все усилия, чтобы пустить сделку под откос, сказал президент.Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял Песков.
https://ukraina.ru/20230720/1048128839.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047788372_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d1d43a53f23fc764273cb1ca46d112a0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, владимир путин, санкции, оон, удобрения, сельское хозяйство
Новости, зерновая сделка, Владимир Путин, санкции, ООН, удобрения, сельское хозяйство
Путин: продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки
В очередной раз продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки и толерантности. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства
Зерновая сделка была заключена год назад и после этого не раз продлевалась, сказал Путин. Глава государства добавил, что, вновь и вновь продлевая сделку, Россия проявила небывалую выдержку и терпение.
Решение вопросов, связанных с вывозом зерна с территории Украины напрямую затрагивает интересы российских аграриев, указал Путин. Также это касается и предприятий, которые производят удобрения.
Путин назвал наглостью и бесцеремонностью со стороны Запада невыполнение обязательств по зерновой инициативе перед Россией. Западные страны приложили все усилия, чтобы пустить сделку под откос, сказал президент.
"Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подорвали в том числе и руководства секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки", - сказал Путин.
Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.
"Хочу заверить, что наша страна готова возместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе", - заключил Путин.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял Песков.