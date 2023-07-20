https://ukraina.ru/20230720/1048131663.html

Путин: продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки

Путин: продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки - 20.07.2023 Украина.ру

Путин: продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки

В очередной раз продлевая зерновую сделку, Россия проявила чудеса выдержки и толерантности. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства

2023-07-20T10:22

2023-07-20T10:22

2023-07-20T10:22

новости

зерновая сделка

владимир путин

санкции

оон

удобрения

сельское хозяйство

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Зерновая сделка была заключена год назад и после этого не раз продлевалась, сказал Путин. Глава государства добавил, что, вновь и вновь продлевая сделку, Россия проявила небывалую выдержку и терпение.Решение вопросов, связанных с вывозом зерна с территории Украины напрямую затрагивает интересы российских аграриев, указал Путин. Также это касается и предприятий, которые производят удобрения.Путин назвал наглостью и бесцеремонностью со стороны Запада невыполнение обязательств по зерновой инициативе перед Россией. Западные страны приложили все усилия, чтобы пустить сделку под откос, сказал президент.Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял Песков.

https://ukraina.ru/20230720/1048128839.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерновая сделка, владимир путин, санкции, оон, удобрения, сельское хозяйство