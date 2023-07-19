https://ukraina.ru/20230719/1048103512.html

Иностранцы боятся, а своих энергетиков мобилизовали. Почему не удается починить украинскую энергосистему

Иностранцы боятся, а своих энергетиков мобилизовали. Почему не удается починить украинскую энергосистему - 19.07.2023 Украина.ру

Иностранцы боятся, а своих энергетиков мобилизовали. Почему не удается починить украинскую энергосистему

Во вторник, 18 июля, член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк сообщил, что в энергосистеме Украины сейчас наблюдается сверхсложная ситуация. Причиной он называет уничтожение 26 подстанций в результате ракетных ударов. Убытки он оценивает в 10 миллиардов гривен

2023-07-19T09:25

2023-07-19T09:25

2023-07-19T12:18

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ринат ахметов

дтэк

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Энергетические эксперты уверяют, что в лучшем случае к отопительному сезону удастся восстановить до 40% мощностей от их нормального состояния. Кроме того, уцелевшие объекты энергетической инфраструктуры обкладывают бетонными блоками, а также строят муляжи для дезориентации.В результате боевых действий мощность энергосистемы Украины уменьшилась на 68%, мощности ядерной генерации — на 44%, гидроэлектростанций — на 29%. 42 из 94 наиболее важных высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.И как оказывается, чинить уже некому. На Украине, по словам депутата Нагорняка, не хватает работников из-за мобилизации в ВСУ. Хотя энергосистема относится к критически важной инфраструктуре, энергетиков вроде бы должны освободить от мобилизации, но признание депутата говорит о том, что их все равно забривают. Власти Украины хотели бы переложить восстановление энергосистемы на западные компании, но те не горят желанием посылать своих работников. «Одна из проблем по восстановлению нашей энергосистемы — отсутствие иностранных компаний, которые могли бы участвовать в восстановлении. Они боятся посылать своих специалистов», — говорит Нагорняк.Несомненно, и условия, которые Киев обещает западным компаниям, не вызывают у них восторга. Власти Украины давят на жалость и обещают всё заплатить, как только РФ «выплатит репарации», а пока специалисты должны поработать в кредит. Украинское государство в целом пытается сбросить с себя всё больше обязанностей, предлагая западным компаниям ремонтировать дороги, иностранным водителям — развозить грузы по стране. Медики из Израиля, Германии и даже Новой Зеландии занимаются плановыми операциями раненых военнослужащих. Теперь нужно найти еще каких-нибудь французских фермеров, которые согласятся пахать на минных полях и получать от украинского государства «дякую» и комментарии о «российской агрессии». Поскольку таких желающих нет или их немного, Киеву придется выбирать: либо коллапс инфраструктуры и энергосистемы, либо мобилизация.Энергосистема уже трещит, а небольшое повышение температуры до +29 градусов раз за разом вызывает требования «Укрэнерго» сократить потребление электроэнергии, хотя оно возрастает в жару лишь на 2–3%, но и этого достаточно для создания угрозы системе. Жителей некоторых районов Киевской области 18 июля предупредили об отключениях света 19 июля с 8:30 до 19:30.В корпорации ДТЭК Рината Ахметова требуют от государства 7 миллиардов гривен якобы для ремонта энергосистемы, угрожая коллапсом к началу отопительного сезона. В мае ДТЭК просил у государства 5,5 миллиарда гривен на эти же цели. Больший дефицит электроэнергии не получится покрыть импортом, предупреждает директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Проблема заключается в отсутствии запаса прочности на подстанциях «Укрэнерго». При большом дефиците энергосистема не сможет принять и распределить импортируемые мощности. Директор другой компании «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев утверждает, что следующий отопительный сезон будет сложнее. «В этом году украинская энергосистема войдет в отопительный сезон со значительно меньшим запасом прочности, чем в прошлом», — говорит Салеев.По словам вице-президента Национального комитета международного совета по крупным электроэнергетическим системам «СИГРЕ-Украина», Юрия Бондаренко, украинская энергосистема попросту не готова к будущей зиме. «Энергосистема, которую мы строили сто лет, лучшая в Европе, — разрушена. В ближайшие 10 лет она не сможет быть восстановлена, этой зимой тем более. Отключения электроэнергии зимой 2023–2024 будут», — заявил Бондаренко, добавив, что в результате военного конфликта уровень потребления электроэнергии на Украине «откатился на 50 лет назад».Некоторые украинские эксперты считают, что в компании Рината Ахметова намеренно сгущают краски, чтобы путем шантажа отключениями света вытянуть из бюджета 7 миллиардов, а рядовым украинцам в очередной раз повысить тарифы. Самый богатый украинец Ринат Ахметов при любой власти находил способы подоить бюджет и кошельки соотечественников. При Порошенко это была коррупционная схема с поставками угля с его шахт, но по цене угля на бирже в Роттердаме с несуществующей доставкой. При Зеленском Ахметову удастся заработать миллиарды на завышении цен на ремонт, который по факту уже и проводить особо некому, о чем сожалеет депутат Нагорняк. Кризис в энергосистеме никуда не денется, а из отчета о потраченных средствах украинцы узнают, что Ахметов всё починил, но ВС РФ опять всё разрушили и потребует новые миллиарды.

https://ukraina.ru/20230621/1047446829.html

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украина, эксклюзив, энергетика, ринат ахметов, дтэк