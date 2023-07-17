https://ukraina.ru/20230717/1048053292.html

Украинский депутат призвал наградить причастных к ЧП с жертвами на Крымском мосту

Украинский депутат призвал наградить причастных к ЧП с жертвами на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

Украинский депутат призвал наградить причастных к ЧП с жертвами на Крымском мосту

Депутат украинского парламента Алексей Гончарук 17 июля в своем телеграм-канале назвал чрезвычайное происшествие с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту "победой Украины" и призвал представить причастных к высшим госнаградам

2023-07-17T09:52

2023-07-17T09:52

2023-07-17T09:52

крымский мост

гончаренко

депутат

новости

украина

награды

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048052947_0:227:3170:2010_1920x0_80_0_0_c10279049e56b909398f8112ba1b0916.jpg

"Уничтожение пролета моста - это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам", - написал Гончаренко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя".Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и военно-морских сил Украины, для ее осуществления использовались надводные дроны.В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.

https://ukraina.ru/20230717/1048052260.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, гончаренко, депутат, новости, украина, награды, жертвы