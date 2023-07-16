https://ukraina.ru/20230716/1048047882.html

Комбинированная атака, штурм на Времевском выступе. Итоги 16 июля на Украине

Комбинированная атака, штурм на Времевском выступе. Итоги 16 июля на Украине - 16.07.2023 Украина.ру

Комбинированная атака, штурм на Времевском выступе. Итоги 16 июля на Украине

Севастополь снова попытались атаковать беспилотником. Стало известно о начале штурма на Времевском выступе

2023-07-16T18:00

2023-07-16T18:00

2023-07-16T18:03

хроники

эксклюзив

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О повторной атаке на Севастополь чуть позже 11 часов сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - написал он в своём телеграм-канале в 11:12.Ранее, в ночь на 16 июля стало известно о взрывах, раздававшихся в Севастополе."В Севастополе громко! Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз. Ждём официальную информацию и подробности произошедшего", - написал в своём телеграм-канале в 02:52 лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией!" Владимир Рогов.Позже губернатор Севастополя Развожаев рассказал о том, что же происходило в городе."Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в рне м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", - написал он в своём телеграм-канале в 04:19.Некоторое время спустя Развожаев сообщил другие подробности."Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам", - отметил он в 05:51.Развожаев подчеркнул: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали; российские военные "уверенно и спокойно" отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь."От всех севастопольцев - благодарю за службу! Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - отметил губернатор.Позже он уточнил данные, указав, что ещё один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари."Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Сейчас в городе все спокойно", - написал Развожаев в 06:54.Ближе к вечеру появилось видео атаки беспилотников на Севастополь."Вот кое-какие подробности атаки Севастополя с моря. Один из дронов был замечен почти за 1 км от входа в базу, его увидел и классифицировал радар. Был дан приказ на уничтожение. Дрон тем временем, вышел на боевой курс и двигалася со скоростью около 17 узлов вдоль берега в сторону Учкуевки. По нему открыли огонь посты из 12.7 мм пулеметов.Корпус дрона из прочного сплава, многие пули идущие по касательной, рикошетили. Но один, считай, снайпер с 800 метров положил короткую очередь весьма точно. Короче, тренировки даром не прошли.При этом, учтём плохую видимость в, примерно, 5 утра. И тот факт, что дрон поднят примерно на 60 см над водой во время атаки маневрировал на скорости. Тем не менее, уничтожен. И ещё раз замечу, что радар на берегу засек морские дроны на подходе. Учимся, однако", - процитировал неназванного военнослужащего вице-спикер Мосгордумы, военкор Андрей Медведев.Примечательно, что сегодня из другого черноморского порта — Одессы — вышло последнее судно в рамках зерновой сделки."Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна через Чёрное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения", - сообщило агентство Reuters.Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент России Владимир Путин указывал, что РФ продлит зерновую сделку, если будут выполнены все обязательства перед Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже отметил, что после дополнительной проработки всех вопросов российская сторона проинформирует о принятом решении.Атака на Севастополь может иметь целью осложнить переговорный процесс по зерновой сделке.Штурм на Времевском выступеО начале штурмовых действий на Времевском выступе со ссылкой на основателя батальона "Восток" Александра Ходаковского сообщила Lenta.ru."Напряжённость высокая - саммит НАТО не прошёл бесследно. Желая реабилитироваться перед "партнёрами", Зеленский решил не считаться с потерями и поднял ставки. О накале страстей свидетельствуют сообщения с фронта: "Командир полка ВС РФ покинул ВПУ и возглавил одну из штурмовых групп. Десант (ВДВ) начинает штурм, 2 обон должен крепиться за ними по рубежам"... "Сообщают о наёмниках в первых рядах, за ними укропов тянут. Севернее " Астрахани" союзники слышали французскую речь"...", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска ведут активное наступление на купянском направлении. Она отметила, что российские военнослужащие продолжают наступление на авдеевском и марьинском направлениях, там ведутся бои.В этот же день президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в интервью, кадры из которого выложил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин."Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее", — заявил глава государства.По его словам, попытки противника прорвать российскую оборону, в том числе и с применением стратегических резервов, успехом не увенчались."Противник успеха не имеет", — подчеркнул Путин.На вопрос журналиста о дальнейших задачах России Путин пообещал ответить отдельно, без камер.За две с лишним недели до этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении атаки украинской мотопехотной роты в районе Времевского выступа была успешно отражена."На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака мотопехотной роты противника", — заявил Конашенков 30 июня.До этого в Минобороны РФ сообщали о двух отражённых атаках ВСУ, а 16 июня, по словам российского оборонного ведомства, ВСУ предприняли пять попыток атаковать на Времевском выступе.

https://ukraina.ru/20230716/1048047081.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив