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Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит
Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит - 16.07.2023 Украина.ру
Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит
Экс-депутат Бундестага, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как США сначала уничтожили немецкий бизнес, а потом стали заманивать его в США, однако многие немцы решили выбрать новым местом работы своих компаний Россию
2023-07-16T17:41
2023-07-16T17:41
2023-07-16T17:41
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С какими трудностями они сталкиваются и как им живется и работается в России? Какие перспективы перед ними открываются и чем это выгодно России – в беседе немецкого политика в студии издания Украина.ру. 0:43 – глубокие связи России и Германии: кто рассорил двух естественных союзников; 1:52 – экономические проблемы Германии из-за антироссийских санкций; 3:25 – как проходит бегство бизнеса из Германии в Соединенные Штаты; 8:00 – сколько немецких компаний из-за кризиса перебираются в Россию и какие у них возникают проблемы; 17:10 – как иностранцам успешно социализироваться в России; 21:00 – кто поможет иностранному бизнесу перебираться в Россию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, сша, россия (рф), германия, зарубежье, видео
Новости, Видео, США, Россия (РФ), Германия, Зарубежье
Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит
Экс-депутат Бундестага, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как США сначала уничтожили немецкий бизнес, а потом стали заманивать его в США, однако многие немцы решили выбрать новым местом работы своих компаний Россию
С какими трудностями они сталкиваются и как им живется и работается в России? Какие перспективы перед ними открываются и чем это выгодно России – в беседе немецкого политика в студии издания Украина.ру.
0:43 – глубокие связи России и Германии: кто рассорил двух естественных союзников; 1:52 – экономические проблемы Германии из-за антироссийских санкций;
3:25 – как проходит бегство бизнеса из Германии в Соединенные Штаты;
8:00 – сколько немецких компаний из-за кризиса перебираются в Россию и какие у них возникают проблемы;
17:10 – как иностранцам успешно социализироваться в России;
21:00 – кто поможет иностранному бизнесу перебираться в Россию