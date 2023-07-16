Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит - 16.07.2023 Украина.ру
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Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит
Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит - 16.07.2023 Украина.ру
Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит
Экс-депутат Бундестага, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как США сначала уничтожили немецкий бизнес, а потом стали заманивать его в США, однако многие немцы решили выбрать новым местом работы своих компаний Россию
2023-07-16T17:41
2023-07-16T17:41
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С какими трудностями они сталкиваются и как им живется и работается в России? Какие перспективы перед ними открываются и чем это выгодно России – в беседе немецкого политика в студии издания Украина.ру. 0:43 – глубокие связи России и Германии: кто рассорил двух естественных союзников; 1:52 – экономические проблемы Германии из-за антироссийских санкций; 3:25 – как проходит бегство бизнеса из Германии в Соединенные Штаты; 8:00 – сколько немецких компаний из-за кризиса перебираются в Россию и какие у них возникают проблемы; 17:10 – как иностранцам успешно социализироваться в России; 21:00 – кто поможет иностранному бизнесу перебираться в Россию
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, сша, россия (рф), германия, зарубежье, видео
Новости, Видео, США, Россия (РФ), Германия, Зарубежье

Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит

17:41 16.07.2023
 
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Экс-депутат Бундестага, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как США сначала уничтожили немецкий бизнес, а потом стали заманивать его в США, однако многие немцы решили выбрать новым местом работы своих компаний Россию
С какими трудностями они сталкиваются и как им живется и работается в России? Какие перспективы перед ними открываются и чем это выгодно России – в беседе немецкого политика в студии издания Украина.ру.
0:43 – глубокие связи России и Германии: кто рассорил двух естественных союзников; 1:52 – экономические проблемы Германии из-за антироссийских санкций;
3:25 – как проходит бегство бизнеса из Германии в Соединенные Штаты;
8:00 – сколько немецких компаний из-за кризиса перебираются в Россию и какие у них возникают проблемы;
17:10 – как иностранцам успешно социализироваться в России;
21:00 – кто поможет иностранному бизнесу перебираться в Россию
 
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