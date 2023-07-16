https://ukraina.ru/20230716/1048047703.html

Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит

Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит - 16.07.2023 Украина.ру

Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит

Экс-депутат Бундестага, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как США сначала уничтожили немецкий бизнес, а потом стали заманивать его в США, однако многие немцы решили выбрать новым местом работы своих компаний Россию

2023-07-16T17:41

2023-07-16T17:41

2023-07-16T17:41

новости

видео

сша

россия (рф)

германия

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048047583_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ea6eedb3ccb89483242026e0fc4d4e3.jpg

С какими трудностями они сталкиваются и как им живется и работается в России? Какие перспективы перед ними открываются и чем это выгодно России – в беседе немецкого политика в студии издания Украина.ру. 0:43 – глубокие связи России и Германии: кто рассорил двух естественных союзников; 1:52 – экономические проблемы Германии из-за антироссийских санкций; 3:25 – как проходит бегство бизнеса из Германии в Соединенные Штаты; 8:00 – сколько немецких компаний из-за кризиса перебираются в Россию и какие у них возникают проблемы; 17:10 – как иностранцам успешно социализироваться в России; 21:00 – кто поможет иностранному бизнесу перебираться в Россию

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, сша, россия (рф), германия, зарубежье, видео