США завершат конфликт на Украине на условиях России - Макгрегор - 16.07.2023 Украина.ру
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США завершат конфликт на Украине на условиях России - Макгрегор
США завершат конфликт на Украине на условиях России - Макгрегор - 16.07.2023 Украина.ру
США завершат конфликт на Украине на условиях России - Макгрегор
Исход конфликта на Украине зависит от российско-американских переговоров, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner
2023-07-16T16:53
2023-07-16T16:53
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зарубежье
всу
владимир зеленский
белый дом
дуглас макгрегор
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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине будет завершен на условиях России.Белый дом, по словам полковника Макгрегора, в итоге признает, что потерянные Украиной территории стали российскими, вопреки ожиданиям киевского режима.Макгрегор отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в крайне тяжелом положении. ВСУ несут большие потери на фронте. А Россия становится сильнее, поэтому она и будет определять условия окончания конфликта, подчеркнул эксперт.
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новости, сша, украина, россия (рф), зарубежье, всу, владимир зеленский, белый дом, дуглас макгрегор
Новости, США, Украина, Россия (РФ), Зарубежье, ВСУ, Владимир Зеленский, Белый дом, Дуглас Макгрегор

США завершат конфликт на Украине на условиях России - Макгрегор

16:53 16.07.2023
 
© скриншот видео "Телеканал Дом"Зеленский
Зеленский
© скриншот видео "Телеканал Дом"
Читать в
Исход конфликта на Украине зависит от российско-американских переговоров, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине будет завершен на условиях России.
"Конфликт на Украине будет завершен, когда президент США направит сообщение Москве <…> Мы выведем весь военный контингент и прекратим все поставки ВСУ", — сказал он.
Белый дом, по словам полковника Макгрегора, в итоге признает, что потерянные Украиной территории стали российскими, вопреки ожиданиям киевского режима.
"Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведет на нет все его обещания (о границах 1991 года. – Ред.) из-за которых многие поддерживали его внутри страны", — отметил полковник.
Макгрегор отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в крайне тяжелом положении. ВСУ несут большие потери на фронте. А Россия становится сильнее, поэтому она и будет определять условия окончания конфликта, подчеркнул эксперт.
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