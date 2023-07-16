https://ukraina.ru/20230716/1048047081.html

Реакция на кассетные боеприпасы и судьба техники Запада, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июля

Реакция на кассетные боеприпасы и судьба техники Запада, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июля - 16.07.2023 Украина.ру

Реакция на кассетные боеприпасы и судьба техники Запада, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июля

Президент России Владимир Путин прокомментировал выделение Украине кассетных боеприпасов и рассказал о судьбе трофейной иностранной военной техники. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-07-16T16:47

2023-07-16T16:47

2023-07-16T16:47

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из ударного БПлА, артиллерии 155 мм, на горловском 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпустив 181 единицу различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Докучаевске", - сообщило представительство.Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 64 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 24 снаряда калибром 155 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки — 21 снаряд калибром 152 мм.Позже СМИ сообщили о гибели мужчины при обстреле Куйбышевского района Донецка.Утром, около 10:05 в Луганске прогремела серия взрывов. В соцсетях появились фото чёрного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города.Как заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские войска могли применить кассетные боеприпасы."На юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны, потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что на данный момент это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью", — заявил он в комментарии РИА "Новости".Согласно публикации издания "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки ВСУ выпустили 42 снаряда по территории этого региона России."Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 13; Пролетарка — 9; Песчановка — 15; Корсунка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Солонцы, сообщило издание.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка – зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов. <...> В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское – зафиксировано 10 прилётов", - отмечалось в сводке.Пострадавших и повреждений в результате этих обстрелов не было."В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. Также под обстрел попала окраина посёлка Прилесье. Били из артиллерии – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" – 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин. Никто не пострадал. В результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад", - также указывалось в сводке.Утром 16 июля ВСУ нанесли удар по Шебекино из реактивной артиллерии."ВСУ "Градами" обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", - заявил Гладков.Обстрелом ВСУ были также повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Реакция на кассетные боеприпасы и будущее западной техникиРоссия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против неё кассетных боеприпасов, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определённый период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — отметил Путин.Он добавил, что у России есть достаточный запас таких снарядов.При этом Путин уверен, что Вашингтон решился на поставки такого типа боеприпасов не от хорошей жизни, а потому, что сами США испытывают дефицит снарядов."Украинская армия тратит за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч, скажем, снарядов 155-миллиметрового калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — указал Путин.Он также напомнил, что сама американская администрация называла использование кассетных боеприпасов преступлением."Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", — заключил Путин.Он также рассказал о судьбе трофейной иностранной техники, ранее принадлежавшей ВСУ. По словам президента РФ технику будут изучать."Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - сказал Путин.Президент добавил, что и противник производит современную технику."Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - указал президент России.Ранее западные СМИ оценили понесённые в ходе наступления Украиной потери техники в 20%. И речь шла в т.ч. и о поставленной Западом технике. Причиной потерь послужили в т.ч. и минные поля.

https://ukraina.ru/20230716/1048043474.html

https://ukraina.ru/20230715/1048041969.html

https://ukraina.ru/20230715/1048036890.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники