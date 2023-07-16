Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ
© Public domainБМП Bradley
© Public domain
До 34 из 109 полученных от США БМП Bradley могли быть потеряны ВСУ, повреждены или уничтожены, сообщает издание Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx
Военная помощь США Украине включала в себя 109 БМП Bradley. Портал военной аналитики Oryx подсчитал, что 34 Bradley были уничтожены, повреждены и брошены, таким образом, около трети имеющихся у Киева Bradley утеряно.
"Oryx сообщает, что в настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены... Это означает, что около трети машин Bradley уже могло быть потеряно или уничтожено", - пишет издание.
Накануне в Сети распространилось видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.
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