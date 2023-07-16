Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ - 16.07.2023 Украина.ру
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Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ
Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ - 16.07.2023 Украина.ру
Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ
До 34 из 109 полученных от США БМП Bradley могли быть потеряны ВСУ, повреждены или уничтожены, сообщает издание Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx
2023-07-16T16:14
2023-07-16T16:14
новости
зарубежье
украина
сша
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Военная помощь США Украине включала в себя 109 БМП Bradley. Портал военной аналитики Oryx подсчитал, что 34 Bradley были уничтожены, повреждены и брошены, таким образом, около трети имеющихся у Киева Bradley утеряно.Накануне в Сети распространилось видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
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новости, зарубежье, украина, сша, m2 bradley
Новости, Зарубежье, Украина, США, M2 Bradley

Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ

16:14 16.07.2023
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
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До 34 из 109 полученных от США БМП Bradley могли быть потеряны ВСУ, повреждены или уничтожены, сообщает издание Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx
Военная помощь США Украине включала в себя 109 БМП Bradley. Портал военной аналитики Oryx подсчитал, что 34 Bradley были уничтожены, повреждены и брошены, таким образом, около трети имеющихся у Киева Bradley утеряно.
"Oryx сообщает, что в настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены... Это означает, что около трети машин Bradley уже могло быть потеряно или уничтожено", - пишет издание.
Накануне в Сети распространилось видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 13:36
"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП BradleyГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила свою помощь в закрытии кредитов бойцам группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley. Об этом она написала в своём телеграм-канале
 
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