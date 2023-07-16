https://ukraina.ru/20230716/1048046958.html

Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ

Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ - 16.07.2023 Украина.ру

Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ

До 34 из 109 полученных от США БМП Bradley могли быть потеряны ВСУ, повреждены или уничтожены, сообщает издание Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx

2023-07-16T16:14

2023-07-16T16:14

2023-07-16T16:14

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Военная помощь США Украине включала в себя 109 БМП Bradley. Портал военной аналитики Oryx подсчитал, что 34 Bradley были уничтожены, повреждены и брошены, таким образом, около трети имеющихся у Киева Bradley утеряно.Накануне в Сети распространилось видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.

https://ukraina.ru/20230712/1047967283.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, украина, сша, m2 bradley