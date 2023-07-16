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ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник

ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник - 16.07.2023 Украина.ру

ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник

На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

2023-07-16T14:43

2023-07-16T14:43

2023-07-16T14:43

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Второй раз ВСУ попытались форсировать Днепр в районе острова Великий в устье Днепра. Попытку пресекли российские военные. „В результате было уничтожены три ложки и 14 боевиков“, добавил источник агентства.Помимо этого, отметил он, в районе поселка Днепровское российские артиллеристы уничтожили два расчета 120-миллиметровых минометов вместе с боекомплектами. Потери ВСУ составили десять человек убитыми, двое — ранеными.

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новости, россия (рф), украина, херсонское направление, всу, вс рф, днепр