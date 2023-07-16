ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник - 16.07.2023 Украина.ру
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ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник
ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник - 16.07.2023 Украина.ру
ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник
На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
2023-07-16T14:43
2023-07-16T14:43
новости
россия (рф)
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вс рф
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Второй раз ВСУ попытались форсировать Днепр в районе острова Великий в устье Днепра. Попытку пресекли российские военные. „В результате было уничтожены три ложки и 14 боевиков“, добавил источник агентства.Помимо этого, отметил он, в районе поселка Днепровское российские артиллеристы уничтожили два расчета 120-миллиметровых минометов вместе с боекомплектами. Потери ВСУ составили десять человек убитыми, двое — ранеными.
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новости, россия (рф), украина, херсонское направление, всу, вс рф, днепр
Новости, Россия (РФ), Украина, Херсонское направление, ВСУ, ВС РФ, Днепр

ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник

14:43 16.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 16 боевиков", — сказал он.
Второй раз ВСУ попытались форсировать Днепр в районе острова Великий в устье Днепра. Попытку пресекли российские военные. „В результате было уничтожены три ложки и 14 боевиков“, добавил источник агентства.
Помимо этого, отметил он, в районе поселка Днепровское российские артиллеристы уничтожили два расчета 120-миллиметровых минометов вместе с боекомплектами. Потери ВСУ составили десять человек убитыми, двое — ранеными.
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