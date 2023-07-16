ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 16 боевиков", — сказал он.
Второй раз ВСУ попытались форсировать Днепр в районе острова Великий в устье Днепра. Попытку пресекли российские военные. „В результате было уничтожены три ложки и 14 боевиков“, добавил источник агентства.
Помимо этого, отметил он, в районе поселка Днепровское российские артиллеристы уничтожили два расчета 120-миллиметровых минометов вместе с боекомплектами. Потери ВСУ составили десять человек убитыми, двое — ранеными.