Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ
Южная Корея передаст Украине миноискатели и другое оборудование для разминирования, сообщили журналисты южнокорейского агентства YonhapNews
Издание приводит слова первого заместителя советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хё.
"Мы планируем расширить помощь в поставках миноискателей и оборудования для разминирования, потому что потребность Украины в них чрезвычайно велика", - заявил Ким Тхэ Хё.
По итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на Украину подготовили 9 пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере и три в области восстановления.
По словам Хё, Украина также обратилась к южнокорейскому бизнесу с просьбой об инвестициях в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей.