https://ukraina.ru/20230716/1048046581.html

Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ

Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ - 16.07.2023 Украина.ру

Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ

Южная Корея передаст Украине миноискатели и другое оборудование для разминирования, сообщили журналисты южнокорейского агентства YonhapNews

2023-07-16T14:24

2023-07-16T14:24

2023-07-16T14:24

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поставки

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Издание приводит слова первого заместителя советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хё.По итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на Украину подготовили 9 пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере и три в области восстановления.По словам Хё, Украина также обратилась к южнокорейскому бизнесу с просьбой об инвестициях в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей.

https://ukraina.ru/20230715/1048034666.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, южная корея, зарубежье, поставки