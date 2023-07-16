Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ - 16.07.2023 Украина.ру
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Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ
Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ - 16.07.2023 Украина.ру
Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ
Южная Корея передаст Украине миноискатели и другое оборудование для разминирования, сообщили журналисты южнокорейского агентства YonhapNews
2023-07-16T14:24
2023-07-16T14:24
новости
украина
южная корея
зарубежье
поставки
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Издание приводит слова первого заместителя советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хё.По итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на Украину подготовили 9 пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере и три в области восстановления.По словам Хё, Украина также обратилась к южнокорейскому бизнесу с просьбой об инвестициях в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей.
https://ukraina.ru/20230715/1048034666.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, южная корея, зарубежье, поставки
Новости, Украина, Южная Корея, Зарубежье, поставки

Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ

14:24 16.07.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Южная Корея передаст Украине миноискатели и другое оборудование для разминирования, сообщили журналисты южнокорейского агентства YonhapNews
Издание приводит слова первого заместителя советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хё.

"Мы планируем расширить помощь в поставках миноискателей и оборудования для разминирования, потому что потребность Украины в них чрезвычайно велика", - заявил Ким Тхэ Хё.

По итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на Украину подготовили 9 пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере и три в области восстановления.
По словам Хё, Украина также обратилась к южнокорейскому бизнесу с просьбой об инвестициях в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Вчера, 10:32
Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в КиевПрезидент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл на Украину. Сообщение об этом 15 июля опубликовало южнокорейское информационное агентство Рёнхап
 
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