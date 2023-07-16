https://ukraina.ru/20230716/1048046220.html
Путин рассказал, что будут делать с захваченной западной техникой
Путин рассказал, что будут делать с захваченной западной техникой - 16.07.2023 Украина.ру
Путин рассказал, что будут делать с захваченной западной техникой
Президент России Владимир Путин назвал танк Т-90 „Прорыв“ лучшим мире, но если есть возможность изучить военную технику противника и посмотреть, что можно применить, то почему нет. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
2023-07-16T13:34
2023-07-16T13:34
2023-07-16T13:34
новости
россия (рф)
владимир путин
техника
m2 bradley
storm shadow
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Журналист Павел Зарубин задал вопрос президенту России Владимиру Путину касательно западной военной техники. Не так давно, отметил Зарубин, российским военнослужащим удалось захватить американскую БМП Bradley и британскую ракету Storm Shadow.Путин отметил, что у России есть современная военная техника, а танк Т-90 "Прорыв" лучший в мире, „без всякого преувеличения“, против также производит современную технику.Накануне в Сети распространилось видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
https://ukraina.ru/20230712/1047967283.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), владимир путин, техника, m2 bradley, storm shadow
Новости, Россия (РФ), Владимир Путин, техника, M2 Bradley, Storm Shadow
Путин рассказал, что будут делать с захваченной западной техникой
Президент России Владимир Путин назвал танк Т-90 „Прорыв“ лучшим мире, но если есть возможность изучить военную технику противника и посмотреть, что можно применить, то почему нет. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
Журналист Павел Зарубин задал вопрос президенту России Владимиру Путину касательно западной военной техники. Не так давно, отметил Зарубин, российским военнослужащим удалось захватить американскую БМП Bradley и британскую ракету Storm Shadow.
Путин отметил, что у России есть современная военная техника, а танк Т-90 "Прорыв" лучший в мире, „без всякого преувеличения“, против также производит современную технику.
"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг“ […] Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.
Накануне в Сети распространилось видео, на котором российские военнослужащие группировки "Центр (О)" взяли первую абсолютно целую БМП Bradley. БМП Bradley поставляют Украине США.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.