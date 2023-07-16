Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии

Альтернатива НАТО и не только. Что показал прошедший саммит ШОС Пока весь мир ждёт и гадает, что произойдёт на саммите НАТО в Вильнюсе, 4 июля состоялся ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Однако не в очном режиме в Нью-Дели, как планировалось изначально, а по видеосвязи