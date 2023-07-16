Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии - 16.07.2023 Украина.ру
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Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии
Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии - 16.07.2023 Украина.ру
Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии
Товарооборот между Россией и Индией за 5 месяцев достиг 27,1 миллиарда долларов, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии
2023-07-16T13:09
2023-07-16T13:09
новости
россия (рф)
индия
зарубежье
товарооборот
китай
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Россия впервые оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии.Количество закупок Индией российских товаров возросло почти в 4 раза - до 26,5 миллиардов долларов. Таким образом Россия осталась на втором месте среди импортёров товаров в Индию, сообщили журналисты.А экспорт индийской продукции в Россию также вырос в 2,6 раз, до 639 миллионов долларов, говорится в материале.Основным торговым партнёром Индии является Китай с общим товарооборотом в 41,1 млрд долларов. На втором месте остаются США с оборотом в 30,4 млрд долларов.
https://ukraina.ru/20230705/1047822619.html
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новости, россия (рф), индия, зарубежье, товарооборот, китай, сша
Новости, Россия (РФ), Индия, Зарубежье, товарооборот, Китай, США

Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии

13:09 16.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Товарооборот между Россией и Индией за 5 месяцев достиг 27,1 миллиарда долларов, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии
Россия впервые оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии.
„Согласно данным министерства, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза - до рекордных 27,1 миллиарда долларов“, - говорится в материале издания.
Количество закупок Индией российских товаров возросло почти в 4 раза - до 26,5 миллиардов долларов. Таким образом Россия осталась на втором месте среди импортёров товаров в Индию, сообщили журналисты.
А экспорт индийской продукции в Россию также вырос в 2,6 раз, до 639 миллионов долларов, говорится в материале.
Основным торговым партнёром Индии является Китай с общим товарооборотом в 41,1 млрд долларов. На втором месте остаются США с оборотом в 30,4 млрд долларов.
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Заголовок открываемого материала
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