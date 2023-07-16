ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко - 16.07.2023 Украина.ру
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ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко
ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко - 16.07.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко
военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 16 июля
2023-07-16T12:23
2023-07-16T12:23
новости
новые регионы
россия (рф)
украина
всу
кассетные боеприпасы
сша
пентагон
андрей марочко
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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что около 10 утра 16 июля на юго-западе Луганска жители услышали звук работы систем ПВО, потом раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов.Марочко пояснил, что взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно.Накануне, 14 июля, Пентагон подтвердил, что на Украину доставлены кассетные боеприпасы.Боеприпасы такого типа запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов.В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.
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новости, новые регионы, россия (рф), украина, всу, кассетные боеприпасы, сша, пентагон, андрей марочко, владимир путин
Новости, Новые регионы, Россия (РФ), Украина, ВСУ, кассетные боеприпасы, США, Пентагон, Андрей Марочко, Владимир Путин

ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко

12:23 16.07.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP / Sven Kaestner
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военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 16 июля
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что около 10 утра 16 июля на юго-западе Луганска жители услышали звук работы систем ПВО, потом раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов.
Марочко пояснил, что взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно.
„Могу предположить, что на данный момент это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью", - заявил Марочко.
Накануне, 14 июля, Пентагон подтвердил, что на Украину доставлены кассетные боеприпасы.
Боеприпасы такого типа запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов.
В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 16:55
"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУВ конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM
 
НовостиНовые регионыРоссия (РФ)УкраинаВСУкассетные боеприпасыСШАПентагонАндрей МарочкоВладимир Путин
 
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13:34Путин рассказал, что будут делать с захваченной западной техникой
13:09Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии
12:23ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко
11:35"Не от хорошей жизни". Путин назвал причину поставки Украине кассетных боеприпасов
11:13"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
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