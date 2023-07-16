https://ukraina.ru/20230716/1048045809.html

ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко

ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко - 16.07.2023 Украина.ру

ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко

военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 16 июля

2023-07-16T12:23

2023-07-16T12:23

2023-07-16T12:23

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что около 10 утра 16 июля на юго-западе Луганска жители услышали звук работы систем ПВО, потом раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов.Марочко пояснил, что взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно.Накануне, 14 июля, Пентагон подтвердил, что на Украину доставлены кассетные боеприпасы.Боеприпасы такого типа запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов.В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.

https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html

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новости, новые регионы, россия (рф), украина, всу, кассетные боеприпасы, сша, пентагон, андрей марочко, владимир путин