https://ukraina.ru/20230716/1048045526.html
"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине - 16.07.2023 Украина.ру
"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину
2023-07-16T11:13
2023-07-16T11:13
2023-07-16T11:13
новости
россия (рф)
украина
сша
кассетные боеприпасы
сергей шойгу
пентагон
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Накануне в Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину.Ранее 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ.Шойгу подчеркнул, что кассетные боеприпасы имеются у России "на все случае жизни", и они гораздо эффективнее, чем американские, "их номенклатура шире и разнообразнее“.
https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), украина, сша, кассетные боеприпасы, сергей шойгу, пентагон
Новости, Россия (РФ), Украина, США, кассетные боеприпасы, Сергей Шойгу, Пентагон
"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину