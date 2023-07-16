"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине - 16.07.2023 Украина.ру
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"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине - 16.07.2023 Украина.ру
"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину
2023-07-16T11:13
2023-07-16T11:13
новости
россия (рф)
украина
сша
кассетные боеприпасы
сергей шойгу
пентагон
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Накануне в Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину.Ранее 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ.Шойгу подчеркнул, что кассетные боеприпасы имеются у России "на все случае жизни", и они гораздо эффективнее, чем американские, "их номенклатура шире и разнообразнее“.
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новости, россия (рф), украина, сша, кассетные боеприпасы, сергей шойгу, пентагон
Новости, Россия (РФ), Украина, США, кассетные боеприпасы, Сергей Шойгу, Пентагон

"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине

11:13 16.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину
"До сих пор мы этого не делали, не применяли и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - сказал Путин.
Накануне в Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину.
Ранее 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ.
Шойгу подчеркнул, что кассетные боеприпасы имеются у России "на все случае жизни", и они гораздо эффективнее, чем американские, "их номенклатура шире и разнообразнее“.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 16:55
"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУВ конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаСШАкассетные боеприпасыСергей ШойгуПентагон
 
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11:13"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
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