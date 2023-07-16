"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине

"До сих пор мы этого не делали, не применяли и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - сказал Путин.