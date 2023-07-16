Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина - 16.07.2023 Украина.ру
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Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина
Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина - 16.07.2023 Украина.ру
Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина
"Козырем в рукаве" у президента России Владимира Путина может стать предстоящая зима и речь может зайти о прекращении поставок российского газа, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning
2023-07-16T10:43
2023-07-16T10:43
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российский газ
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антироссийские санкции
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Экс-советник ЦРУ отмечает, что прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справлялся с поставками энергоносителей, которые он мог собрать. В следующем году погода может оказаться не столь благоприятной.Воздействие экономических санкций на Россию оказалось обратным тому, на что рассчитывали США, подчеркнул Рикардс.
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новости, россия (рф), ес, сша, российский газ, европа, антироссийские санкции
Новости, Россия (РФ), ЕС, США, российский газ, Европа, антироссийские санкции

Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина

10:43 16.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФорум "Сильные идеи для нового времени – 2023"
Форум Сильные идеи для нового времени – 2023 - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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"Козырем в рукаве" у президента России Владимира Путина может стать предстоящая зима и речь может зайти о прекращении поставок российского газа, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning
„Козырем в рукаве у Путина станет предстоящая зима 2024 года […]Россия может оказаться более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа“, - пишет Рикардс.
Экс-советник ЦРУ отмечает, что прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справлялся с поставками энергоносителей, которые он мог собрать. В следующем году погода может оказаться не столь благоприятной.
Воздействие экономических санкций на Россию оказалось обратным тому, на что рассчитывали США, подчеркнул Рикардс.
„Ожидается, что российская экономика превзойдет экономику США в 2023 году, согласно оценкам Всемирного банка. ЕС и Япония уже находятся в рецессии, а США, вероятно, вступают в нее, если уже не вступили“, - резюмировал он.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 14:22
Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в ЕвропуВ случае прекращения транзита российского газа Украина потеряет деньги и будет вынуждена перестроить газотранспортную систему, а Россия лишится крупного рынка, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщили журналисты издания "Лента.ру" 23 июня
 
НовостиРоссия (РФ)ЕССШАроссийский газЕвропаантироссийские санкции
 
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Заголовок открываемого материала
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11:35"Не от хорошей жизни". Путин назвал причину поставки Украине кассетных боеприпасов
11:13"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
10:43Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина
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