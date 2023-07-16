Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина
"Козырем в рукаве" у президента России Владимира Путина может стать предстоящая зима и речь может зайти о прекращении поставок российского газа, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning
„Козырем в рукаве у Путина станет предстоящая зима 2024 года […]Россия может оказаться более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа“, - пишет Рикардс.
Экс-советник ЦРУ отмечает, что прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справлялся с поставками энергоносителей, которые он мог собрать. В следующем году погода может оказаться не столь благоприятной.
Воздействие экономических санкций на Россию оказалось обратным тому, на что рассчитывали США, подчеркнул Рикардс.
„Ожидается, что российская экономика превзойдет экономику США в 2023 году, согласно оценкам Всемирного банка. ЕС и Япония уже находятся в рецессии, а США, вероятно, вступают в нее, если уже не вступили“, - резюмировал он.
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