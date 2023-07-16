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Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина

Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина - 16.07.2023 Украина.ру

Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина

"Козырем в рукаве" у президента России Владимира Путина может стать предстоящая зима и речь может зайти о прекращении поставок российского газа, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning

2023-07-16T10:43

2023-07-16T10:43

2023-07-16T10:43

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Экс-советник ЦРУ отмечает, что прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справлялся с поставками энергоносителей, которые он мог собрать. В следующем году погода может оказаться не столь благоприятной.Воздействие экономических санкций на Россию оказалось обратным тому, на что рассчитывали США, подчеркнул Рикардс.

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новости, россия (рф), ес, сша, российский газ, европа, антироссийские санкции