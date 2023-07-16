https://ukraina.ru/20230716/1048044163.html

Армен Гаспарян о настоящем Штирлице и о том, как Америка будет дергать тигра за усы

Армен Гаспарян о настоящем Штирлице и о том, как Америка будет дергать тигра за усы - 16.07.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о настоящем Штирлице и о том, как Америка будет дергать тигра за усы

Если возвращенные Киеву Эрдоганом "азовцы" снова пойдут воевать, то вряд ли доживут до трибунала. Но и пребывание в тылу таит для них опасности, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-07-16T09:45

2023-07-16T09:45

2023-07-16T09:45

интервью

армен гаспарян

великая отечественная война

украина

"азов"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, по поводу возвращения главарей "Азова" - запрещенной в России террористической организации - на Украину некоторые эксперты говорят,что ничего страшного не произошло, они с курорта вернулись, по сути, на войну. С другой стороны, это прямое нарушение договоренностей со стороны президента Турции Эрдогана. Почему он на это пошел, почему российская власть отреагировала на это достаточно спокойно? И самое интересное ы связи с этим – это судьба зерновой сделки. Появилась информация, что президент России Путин согласился на продление зерновой сделки, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Эрдогана.– Давайте начнем с простого, по поводу зерновой сделки. Я здесь не знаю, что говорить, надо дождаться официальной информации. Это вполне может быть вбросом.Что касается боевиков террористической организации, запрещенной в Российской Федерации, которая называется "Азов". Я не знаю, как кто, но я с ними попрощался в прошлом сентябре, когда их передали Турции. Было совершенно понятно, что на этом все закончится.У нас, конечно, есть странные персонажи, которые до сих пор считают, что их можно будет усадить на скамью подсудимых, но пока их не поймают второй раз... А у меня большие сомнения, что, если их поймают, то их доведут до - условно - пункта приема стеклотары в живом состоянии. Трибунала, соответственно, не будет.А вот дальше мы подходим к самому любопытному сюжету - нет, к двум любопытным сюжетам. Во-первых, поступок Эрдогана. Слушайте, в условиях, когда все возможные договоренности никем, кроме России, не соблюдаются, странно было бы ожидать другого. Просто это вопрос, доколе мы это будем в таком формате терпеть.Международного права нет, договоры никем не соблюдаются, кто что хочет – то и делает. Для меня это странно, вот правда.Эрдогана, видимо, сильно взяли за каштаны, потому что он же не только с запрещенным в РФ "Азовом" так поступил, он даже на горло собственной песни наступил по поводу Швеции. Я напоминаю, что ни одного оппозиционера Эрдогану не передали. И он говорил, что это один из важнейших поводов для того, чтобы блокировать вступление Швеции в Альянс. Тем не менее, это произошло.А вот дальнейшая судьба "Азова", запрещенного в РФ, в лице его лидеров, это очень интересный сюжет. У него существует два возможных пути развития.Первый – они возвращаются на передовую, потому что, как я уже говорил, когда международное право не существует – все в гробу видели пункт Женевских конвенций, который запрещает вернувшимся из плена комбатантам опять идти (на фронт — Ред.).У них... Либо идти на передовую и понимать, что второго шанса у них не будет - ну, рожи известные, злоба за год только усилилась, поэтому шанса выжить не будет. Либо же оставаться в тылу.Оставаться в тылу – для них это худший вариант. Во-первых, сразу пропадет героический шлейф. Во-вторых, ты рискуешь повторить судьбу Нади Савченко, то есть, впасть в скверну и начать решать политические вопросы. Но Надю Савчено уработал Порошенко в вегетарианские времена, а нынче на хуторе - диктатура. И Зеленскому политически серьезные оппоненты, имеющие большой бэкграунд, не нужны.Мы видели, как на этой неделе вся сетка Банковой лупцевала Луценко, бывшего генпрокурора, за его пост, по-моему, это было в Твиттере – в нежелательной соцсети в РФ - по поводу саммита Альянса. И тут же на него все кинулись.Теперь представим себе, что у "Азова", запрещенного в Российской Федерации террористического формирования, существует своя политическая партия. Если кто-то не в курсе, то политическая партия "Национальный корпус", которую создавал террорист Билецкий на базе членов запрещенного Верховным судом РФ за терроризм полка Нацгвардии Украины "Азова". То есть, у тебя уже есть политическая партия для того, чтобы высказывать свою позицию.Надо понимать, что среди пресловутой семерки (возвращенных из Турции на Украину — Ред.) минимум, один очень буйный есть – это "Редис" (позывной Дениса Прокопенко — Ред.).Поэтому я не знаю, какой вариант из этих двух они выберут. Тем более, что за этот год многое шагнуло вперед - и сильно. Понятно, что они должны будут найти себе десять ловких пальцев и двадцать хитрых способов, чтобы никуда не попасть, но при этом - чтобы тебя не разрукопожали.Поэтому сейчас будут абсолютно, видимо, нелепые отговорки, потому что здесь же еще есть один сюжетик. "Редис" за это время перестал быть командиром запрещенного Верховным судом РФ за терроризм подразделения "Азов", там теперь другой командир, для него надо место еще какое-то найти, а место должно соответствовать его регалиям. А он, между прочим, герой Украины, он награжден этим званием, еще до "Азовстали".Соответственно, здесь тоже есть большие сложности. Мне кажется, что это, может быть, кто-то воспримет вообще как иезуитскую логику, но с точки зрения политики, как большой игры истории, для нас (этот акт — Ред.) выгоден. Более чем.Понятно, что есть у каждого человека чувство, которое обычно превалирует над разумом. Понятно, что такого, как "Редис", очень бы хотелось видеть в Донецке, в том самом помещении, которое так готовилось для него [в СИЗО]. Но не все сразу может быть.Повторяю, для меня эта история закончилась в сентябре прошлого года. Потом, я вообще не очень понимаю восторга от "Редисов" и всех прочих. Они пешки с любой точки зрения. С точки зрения организаторов "Азова" - это был совсем не "Редис". Его вообще до этого "Азова" никто не знал. Он был рядовой киевский скинхед. Это же не Билецкий. С точки зрения принятия решений – вообще никто, последний.Конечно, этот пафос, который был вокруг запрещенного Верховным судом за терроризм подразделения "Азов", это такая история, которая должна просто взбадривать людей. Но по факту, на мой взгляд, эта гора родила мышь. – Саммит НАТО. Если с Украиной все понятно, надежды Киева не оправдались, то очень много вопросов по Китаю, о нем говорили много. Глава Альянса заявил, что к 2035 году у Китая будет почти полторы тысячи боеголовок, способных достичь США и Европы. Как сказал Ростислав Ищенко, у Китая остается один сценарий и один вариант – это война, силовое возвращение Тайваня. При этом Китай очень сильно экономически зависит от Евросоюза. Как вы считаете, на что настраиваться сейчас Китаю, после этого саммита?– Во-первых, я согласен с Ростиславом Владимировичем. Дело не в том, что в Китае не остается выхода сейчас, а Китаю сделают все условия для того, чтобы у него выхода не было. Это будет, как с Россией, которую просто вынудили провести специальную операцию. То же самое они делают сейчас с Тайванем, накачивая его оружием.При этом, обратите внимание: что в первом, что во втором случае все время заявления - "не-не-не, вы там не думайте, мы, конечно, с вами не друзья, мы просто вас считаем врагами и т.д., но на самом деле вы плохого не думайте". Мы же это видели уже в отношении России. То же самое сейчас в отношении Китая.Что касается торгово-экономических связей – не бывает безвыходных ситуаций вообще. Слушайте, они же (в Китае — Ред.) тоже смотрят, как на Россию все это накинули - и чего? Модель все равно эта не работает.Потом, понимаете, эта же штука взаимно важная, это же не только Китаю важно, что с экономической точки зрения у них с Евросоюзом. Но Евросоюзу это же тоже важно. Европейский Союз еще не отошел от того, что произошло с Россией: рецессия, как из нее выходить, совершенно никто не понимает, потому что, по сути, началась деиндустриализация Европы со всеми вытекающими последствиями.Единственный, кто выигрывает – это Соединенные Штаты, с этой точки зрения. Как все будет закончено, США приступят к следующему акту. Следующий акт как раз и будет Тайвань, для этого созданы абсолютно все условия. Тем более, надо понимать, когда все это закончится, Россия будет какое-то время заниматься приведением территорий в порядок, назовем это так, после всего того, что произошло.Соответственно, ничто не помешает в этот момент начать дергать за усы тигра. Все как по нотам.– Восемьдесят лет битве под Прохоровкой. Вопрос к вам как к историку. Возможно ли в наше время столь масштабное сражение?– Во-первых, я не понимаю радости от этого постоянного обращения к Прохоровке, потому что там дела обстояли не так хорошо, как в кинофильме Озерова, мягко говоря, я имею ввиду роман-эпопею "Освобождение", который является для 98% людей источником знаний о Великой Отечественной войне.Так вот, я должен огорчить – у нас на Прохоровке дела обстояли не так, как показано в фильме.Второй момент – Прохоровка не была самой культовой сбивкой. Это, опять же, мифы эпохи Советского Союза, которые с цифрами уже разбирали. Я помню в детстве – "полторы тысячи танков". И воображение рисует эти армады. Потом ты взрослеешь, у тебя появляется возможность смотреть документы, и ты думаешь - подожди, а где эти полторы тысячи танков, они у кого? У немцев нет даже близко ничего, у нас вроде тоже, откуда это все берется?А это вот мифология позднего Советского Союза. Она очень удобна, потому что мы героически начали, потом героически завершили, и героически пошли дальше. А нюансы, которые там были – они мало кому интересны.– Насколько знаю, до 1993 года не называлось даже реальное количество потерь с нашей стороны.– Потому что это никому не было никогда интересно. У нас получилось очень своеобразная, в результате Суслово-Епишевской доктрины... история Великой Отечественной войны. Вкратце она такая: Брест – оборона. Падение Минска и Киева. Победа под Москвой. Дальше до конца лета 1942 года ничего вообще не происходит, потом - победа в Сталинграде, потом опять непонятно чего творится.Потом победа на Курской дуге, пошло освобождение Украины. Потом опять лакуна. Это, соответственно, заканчивается операцией "Багратион", освобождение Белоруссии. Еще одна пауза - и потом уже враг повержен в своей берлоге.И у нас подавляющее большинство людей именно это знает. Я хорошо помню, что мы все в школе учили Твардовского. И у нас ни у кого в голову не приходило подумать, а что такое Ржев? "Я убит подо Ржевом" - к чему это относится? К какой части? Это битва при Сталинграде, или это битва за Москву? Что это вообще? "Под Кенигсбергом на рассвете мы будем ранены вдвоем". А там что происходило, в этом пресловутом Кенигсберге?У нас сделали эту вампуку, апогеем которой даже не торт с вишнями, а это просто уже мавзолей какой-то новый. Это как раз фильм "Освобождение" Озерова, где чепухи столько нагородили - но главное, что она была вся в формате Суслово-Епишевского представления о Второй Мировой войне.И до сих пор это. Я в 2005 году на "Маяке" сделал программу как раз про Прохоровку, вообще про Курскую дугу. Она была достаточно большая и состояла из двух частей. Сколько дерьма вылилось! Сколько кретинов понаписали, что это антисоветская конченная мразь, это геббельсовский пропагандон, что он знает?!Бесполезно людям что-то объяснять! Вот они все увидели фильмы, и они уверены, что это действительно было так. Им плевать абсолютно на реального прототипа штандартенфюрера Штирлица, они в гробу его видели в белых тапочках.Когда им начинаешь рассказывать про Вилли Лемана, показываешь фотографию – они говорят: "Что это за грузчик из сельпо какой-то, мойщик полов в "Пятерочке", быдляк какой-то в тренировочных штанах, кто это?". Это такая реакция людей, когда им показываешь знаменитого советского нелегала Брайтенбаха – Вилли Лемана – прототипа штандартенфюрера Штирлица. Он их не волнует.Ну, конечно, пухлый мужиченка, которого вы можете увидеть на районе в ближайшем кукляке. Пойдете чипсы покупать – вы такого увидите. Героического в нем ничего нет, а тут Штирлиц. Понимаете? И люди в это верят, а не в то, что было в реальности.То же самое с "Красной капеллой". Когда фильм сняли, знаменитый сериал российский, последний живший на тот момент человек - участник "Красной капеллы" Гуревич - он написал открытое письмо в "Российскую газету": "Вы что сделали? Вы у меня не могли спросить? Я участник всех этих событий". Так что же вы думаете? На всех интернет-форумах ему написали: "Это что за старый вонючий хорёк еще тут будет объяснять, пошел вон, какой-то невнятный старикашка. Уйди, выпей йоду"!Я это просто своими собственными глазами видел – я был в шоке вообще. Тем не менее, это у нас так воспринимается все.– Хотят верить в картинку.– Поэтому им эта Прохоровская битва до одного места, абсолютно. Они выпьют водки в честь этой даты и посмотрят "Освобождение" Озерова, а вовсе не какой-то документальный фильм, которых очень много снято по поводу Прохоровки.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230711/1047928107.html

https://ukraina.ru/20230712/1047951063.html

https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, великая отечественная война, украина, "азов"