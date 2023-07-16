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Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА

Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА - 16.07.2023 Украина.ру

Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА

Ещё один украинский беспилотник был сбит в районе мыса Мангалами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале

2023-07-16T09:35

2023-07-16T09:35

2023-07-16T09:54

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Сейчас в Севастополе всё спокойно, добавил он.Рано утром 16 июля губернатор сообщил, что российские системы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.Развожаев сообщил, что атака была массированной и продолжительной. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, уточнил он.

https://ukraina.ru/20230716/1048043474.html

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новости, россия (рф), севастополь, херсонес, балаклава, бпла, атака, михаил развожаев