Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА - 16.07.2023 Украина.ру
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Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА
Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА - 16.07.2023 Украина.ру
Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА
Ещё один украинский беспилотник был сбит в районе мыса Мангалами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
2023-07-16T09:35
2023-07-16T09:54
новости
россия (рф)
севастополь
херсонес
балаклава
бпла
атака
михаил развожаев
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Сейчас в Севастополе всё спокойно, добавил он.Рано утром 16 июля губернатор сообщил, что российские системы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.Развожаев сообщил, что атака была массированной и продолжительной. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, уточнил он.
https://ukraina.ru/20230716/1048043474.html
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новости, россия (рф), севастополь, херсонес, балаклава, бпла, атака, михаил развожаев
Новости, Россия (РФ), Севастополь, Херсонес, Балаклава, БПЛА, атака, Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА

09:35 16.07.2023 (обновлено: 09:54 16.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ещё один украинский беспилотник был сбит в районе мыса Мангалами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале

„По уточненным данным, еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде“, - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас в Севастополе всё спокойно, добавил он.
Рано утром 16 июля губернатор сообщил, что российские системы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.
Развожаев сообщил, что атака была массированной и продолжительной. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, уточнил он.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2023
08:48
Атака на Севастополь, потери Украины от прекращения зерновой сделки. Главное на Украине на утро 16 июляРоссийские военные отразили украинскую атаку на Севастополь. Подсчитано, сколько Украина может потерять в случае прекращения зерновой сделки
 
НовостиРоссия (РФ)СевастопольХерсонесБалаклаваБПЛАатакаМихаил Развожаев
 
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