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Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА
Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА - 16.07.2023 Украина.ру
Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА
Ещё один украинский беспилотник был сбит в районе мыса Мангалами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
2023-07-16T09:35
2023-07-16T09:35
2023-07-16T09:54
новости
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севастополь
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балаклава
бпла
атака
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Сейчас в Севастополе всё спокойно, добавил он.Рано утром 16 июля губернатор сообщил, что российские системы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.Развожаев сообщил, что атака была массированной и продолжительной. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, уточнил он.
https://ukraina.ru/20230716/1048043474.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), севастополь, херсонес, балаклава, бпла, атака, михаил развожаев
Новости, Россия (РФ), Севастополь, Херсонес, Балаклава, БПЛА, атака, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА
09:35 16.07.2023 (обновлено: 09:54 16.07.2023)
Ещё один украинский беспилотник был сбит в районе мыса Мангалами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале