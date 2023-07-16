В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак - 16.07.2023 Украина.ру
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В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак
В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак - 16.07.2023 Украина.ру
В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак
В офисе президента Украины сообщили, что якобы не причастны к попытке покушения на убийство главного редактора „России Сегодня“ и RT и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 15 июля
2023-07-16T09:21
2023-07-16T09:21
новости
украина
михаил подоляк
офис президента
маргарита симоньян
ксения собчак
покушения
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В Киеве заявили о якобы непричастности к подготовке покушения на убийство главного редактора "России сегодня" и RT и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк15 июля ФСБ РФ объявила о предотвращении покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, которые готовила Украина. По информации ФСБ, исполнителями покушения должны были выступить неонацисты из группировки "Параграф-88". Их задержали накануне в Москве и под Рязанью. При обыске у террористов изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.По словам задержанных, за каждое убийство кураторы с Украины обещали им по 1,5 млн рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, михаил подоляк, офис президента, маргарита симоньян, ксения собчак, покушения
Новости, Украина, Михаил Подоляк, Офис президента, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, покушения

В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак

09:21 16.07.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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В офисе президента Украины сообщили, что якобы не причастны к попытке покушения на убийство главного редактора „России Сегодня“ и RT и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 15 июля
В Киеве заявили о якобы непричастности к подготовке покушения на убийство главного редактора "России сегодня" и RT и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
"Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в происходящем и в рамках [спецоперации] в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле", — заявил Подоляк.
15 июля ФСБ РФ объявила о предотвращении покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, которые готовила Украина. По информации ФСБ, исполнителями покушения должны были выступить неонацисты из группировки "Параграф-88". Их задержали накануне в Москве и под Рязанью. При обыске у террористов изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.
По словам задержанных, за каждое убийство кураторы с Украины обещали им по 1,5 млн рублей.
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"Сама судьба вправит мозги": Симоньян прокомментировала предотвращенное покушение на себяГлавный редактор RT Маргарита Симоньян 15 июля прокомментировала предотвращенное покушение, которое готовили на нее неонацисты по заказу украинских спецслужб
 
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