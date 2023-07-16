https://ukraina.ru/20230716/1048043924.html

В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак

В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак - 16.07.2023 Украина.ру

В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак

В офисе президента Украины сообщили, что якобы не причастны к попытке покушения на убийство главного редактора „России Сегодня“ и RT и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 15 июля

2023-07-16T09:21

2023-07-16T09:21

2023-07-16T09:21

новости

украина

михаил подоляк

офис президента

маргарита симоньян

ксения собчак

покушения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c574e93ffa7a1c1d511fdbb8fc9c473f.jpg

В Киеве заявили о якобы непричастности к подготовке покушения на убийство главного редактора "России сегодня" и RT и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк15 июля ФСБ РФ объявила о предотвращении покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, которые готовила Украина. По информации ФСБ, исполнителями покушения должны были выступить неонацисты из группировки "Параграф-88". Их задержали накануне в Москве и под Рязанью. При обыске у террористов изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.По словам задержанных, за каждое убийство кураторы с Украины обещали им по 1,5 млн рублей.

https://ukraina.ru/20230715/1048041689.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, михаил подоляк, офис президента, маргарита симоньян, ксения собчак, покушения