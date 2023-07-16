https://ukraina.ru/20230716/1048043474.html

Атака на Севастополь, потери Украины от прекращения зерновой сделки. Главное на Украине на утро 16 июля

Атака на Севастополь, потери Украины от прекращения зерновой сделки. Главное на Украине на утро 16 июля - 16.07.2023 Украина.ру

Атака на Севастополь, потери Украины от прекращения зерновой сделки. Главное на Украине на утро 16 июля

Российские военные отразили украинскую атаку на Севастополь. Подсчитано, сколько Украина может потерять в случае прекращения зерновой сделки

2023-07-16T08:48

2023-07-16T08:48

2023-07-16T08:48

хроники

эксклюзив

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О том, что в Севастополе раздаются взрывы, стало известно в ночь на 16 июля."В Севастополе громко! Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз. Ждём официальную информацию и подробности произошедшего", - написал в своём телеграм-канале в 02:52 лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией!" Владимир Рогов.Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что же происходило в городе."Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в рне м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", - написал он в своём телеграм-канале в 04:19.Некоторое время спустя Развожаев сообщил другие подробности."Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам", - отметил он в 05:51.Развожаев подчеркнул: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали; российские военные "уверенно и спокойно" отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь."От всех севастопольцев - благодарю за службу! Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - отметил губернатор.Позже он уточнил данные, указав, что ещё один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари."Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Сейчас в городе все спокойно", - написал Развожаев в 06:54.Ранее Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских надводных беспилотников, а также БПЛА.Так, за один лишь май произошло четыре такие атаки. Как сообщал губернатор города, 1 мая была отражена атака украинских БПЛА на внешнем рейде, 4 мая — был уничтожен украинский беспилотник у аэродрома Бельбек, 7 мая была масштабная атака беспилотников на город."Ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. 1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола. Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников", - писал в тот день Развожаев в своём телеграм-канале.И в ночь на 25 мая в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.Потери от прекращения зерновой сделкиУкраина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на $9,8 млрд, в случае разрыва соглашения страна лишится до $500 млн в месяц, сообщило агентство РИА "Новости". Свои подсчёты оно основывало на данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.Согласно расчетам агентства, Украина за август 2022 - июнь 2023 года экспортировала 50,6 млн тонн зерна на общую сумму $9,8 млрд долларов.Как указывается, основная часть экспорта проходит через порты: в целом за время действия сделки доля поставок через них составила 78%. Примечательно, что в последние месяцы она стабильно превышала 80%. Остальное переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами.По данным агентства, в рамках Черноморской инициативы было поставлено 28,1 млн тонн зерна, то есть 55,5% от всех украинских поставок на мировой рынок.Что же до остального "портового" экспорта, то, вероятнее всего, он идёт через дунайские порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени, в Европейский союз. Об этом РИА "Новости"рассказал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По его словам, что сейчас в их сторону стали расти потоки железнодорожных составов с зерном.В денежном выражении экспорт зерна через порты составил $7,7 млрд за все время действия сделки: через черноморские прошло зерна на $5,5 млрд, а через речные - $2,2 млрд. В результате в случае непродления зерновой сделки прямые ежемесячные потери Украины могут составить до $500 млн в месяц."Расчёты проведены на основе данных за август 2022 года - июнь 2023 года. Информация по стоимости зернового экспорта Украины бралась с платформы ООН Comtrade и таможни страны, его объему - из материалов Минсельхоза страны, а данные поставок в рамках зерновой сделки - с сайта координационного центра Черноморской инициативы ООН. В рамках сделки Украина экспортирует различные виды агропродукции, при этом основной статьей является зерно. Расчёты приведены из усредненной стоимости тонны зерна", - пояснило агентство свою методику.Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Ранее агентство AFP со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщило, что президент России Владимир Путин якобы согласился продлить зерновую сделку даже несмотря на невыполнение обязательств по сделке перед Россией. В Кремле же подчеркнули, что не делали никаких заявлений на этот счёт."Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было", - указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Тем временем зарубежные СМИ сообщают о коррупционных схемах по вывозу зерна с Украины. Так, согласно расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), в первые семь месяцев спецоперации большую часть зерна, прошедшего через румынский пограничный пункт Халмеу и другие пункты в Румынии, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях."Они среди более чем трёхсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием на Украине. По данным прокуратуры, только за прошлый год они лишили государство по меньшей мере $ 140 млн", — сообщили журналисты OCCRP.При этом нескольких высокопоставленных чиновников, в частности сотрудников таможни, которые работали в портах в Одесской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями для организации схемы уклонения от уплаты налогов. Подчас предприятия регистрировались на пациентов психиатрических клиник. А некоторые предприятия, уличённые в неуплате налогов, связаны с крупнейшими зерновыми трейдерами.

https://ukraina.ru/20230715/1048041969.html

https://ukraina.ru/20230715/1048036890.html

https://ukraina.ru/20230715/1048032852.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив