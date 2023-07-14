https://ukraina.ru/20230714/1048013888.html

Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром

Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром - 14.07.2023 Украина.ру

Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром

Обозреватели издания The Washington Post Макс Бут и Джош Рогин обсудили итоги саммита НАТО и его последствия для будущего Украины

2023-07-14T13:10

2023-07-14T13:10

2023-07-14T13:10

новости

обозреватели

владимир зеленский

нато

членство

вооружение

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Вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым "отвлекающим маневром", считает обозреватель Джош Рогин. Он добавил, что Соединенные Штаты всегда будут сопротивляться реальному ускорению членства Украины, придумывая очередные бессмысленные формулировки. По мнению журналиста, для президента Украины Владимира Зеленского публичная критика итогов саммита была ошибочной и обернулась "в большую проблему". По словам журналиста, для администрации Байдена все внимание к членству Украины в НАТО является удобным отвлечением от реальных проблем в стране.Обозреватель Макс Бут присоединился в обсуждению и сказал, что реальные шансы на членство Украины в НАТО появятся, если Москва и Киев "зайдут в устойчивый тупик". По его мнению, для этого территория Украины должна поделится на две части, как Германия или Корея. По мнению журналиста, проблема в том, что США якобы не дали Киеву достаточно оружия, и это ошибка администрации Байдена. Соединенные Штаты должны предоставить "десятки и сотни" истребителей F-16, чтобы украинские войска могли "двигаться вперед и отбрасывать назад русских".В НАТО понимают, что прием Украины в Альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его оценке, именно поэтому Украину не торопятся принимать в военный блок.

https://ukraina.ru/20230714/1048011654.html

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новости, обозреватели, владимир зеленский, нато, членство, вооружение