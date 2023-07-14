Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром - 14.07.2023 Украина.ру
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Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром
Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром - 14.07.2023 Украина.ру
Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром
Обозреватели издания The Washington Post Макс Бут и Джош Рогин обсудили итоги саммита НАТО и его последствия для будущего Украины
2023-07-14T13:10
2023-07-14T13:10
новости
обозреватели
владимир зеленский
нато
членство
вооружение
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Вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым "отвлекающим маневром", считает обозреватель Джош Рогин. Он добавил, что Соединенные Штаты всегда будут сопротивляться реальному ускорению членства Украины, придумывая очередные бессмысленные формулировки. По мнению журналиста, для президента Украины Владимира Зеленского публичная критика итогов саммита была ошибочной и обернулась "в большую проблему". По словам журналиста, для администрации Байдена все внимание к членству Украины в НАТО является удобным отвлечением от реальных проблем в стране.Обозреватель Макс Бут присоединился в обсуждению и сказал, что реальные шансы на членство Украины в НАТО появятся, если Москва и Киев "зайдут в устойчивый тупик". По его мнению, для этого территория Украины должна поделится на две части, как Германия или Корея. По мнению журналиста, проблема в том, что США якобы не дали Киеву достаточно оружия, и это ошибка администрации Байдена. Соединенные Штаты должны предоставить "десятки и сотни" истребителей F-16, чтобы украинские войска могли "двигаться вперед и отбрасывать назад русских".В НАТО понимают, что прием Украины в Альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его оценке, именно поэтому Украину не торопятся принимать в военный блок.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, обозреватели, владимир зеленский, нато, членство, вооружение
Новости, обозреватели, Владимир Зеленский, НАТО, членство, вооружение

Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром

13:10 14.07.2023
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP / Mindaugas Kulbis
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Обозреватели издания The Washington Post Макс Бут и Джош Рогин обсудили итоги саммита НАТО и его последствия для будущего Украины
Вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым "отвлекающим маневром", считает обозреватель Джош Рогин. Он добавил, что Соединенные Штаты всегда будут сопротивляться реальному ускорению членства Украины, придумывая очередные бессмысленные формулировки.
"Мы знали, что Соединенные Штаты всегда будут сопротивляться реальным признакам ускорения членства Украины и что они просто будут придумывать какой-нибудь бессмысленный язык, которым все будут одинаково недовольны", - сказал Рогин.
По мнению журналиста, для президента Украины Владимира Зеленского публичная критика итогов саммита была ошибочной и обернулась "в большую проблему".
"[Президент Украины Владимир] Зеленский ошибся. Он превратил это в большую проблему, публично рассказав о своей критике, хотя должен был знать, что именно так все и обернется", - рассказал Рогин.
По словам журналиста, для администрации Байдена все внимание к членству Украины в НАТО является удобным отвлечением от реальных проблем в стране.
Обозреватель Макс Бут присоединился в обсуждению и сказал, что реальные шансы на членство Украины в НАТО появятся, если Москва и Киев "зайдут в устойчивый тупик". По его мнению, для этого территория Украины должна поделится на две части, как Германия или Корея.
"Чтобы руководство США сказало: "Мы готовы отправить американские войска на передовую, мы готовы воевать за Украину прямо сейчас" — [но при этом] мы не хотим этого делать", - сказал Бут.
По мнению журналиста, проблема в том, что США якобы не дали Киеву достаточно оружия, и это ошибка администрации Байдена. Соединенные Штаты должны предоставить "десятки и сотни" истребителей F-16, чтобы украинские войска могли "двигаться вперед и отбрасывать назад русских".
В НАТО понимают, что прием Украины в Альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его оценке, именно поэтому Украину не торопятся принимать в военный блок.
Дмитрий Кулеба
11:57
В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - КулебаУкраину видят членом НАТО, ей удалось преодолеть психологический барьер, заявил Кулеба в интервью для всеукраиснкого телемарафона, цитирует издание "Европейская правда"
 
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