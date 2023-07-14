https://ukraina.ru/20230714/1048011654.html

В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба

В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба - 14.07.2023 Украина.ру

В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба

Украину видят членом НАТО, ей удалось преодолеть психологический барьер, заявил Кулеба в интервью для всеукраиснкого телемарафона, цитирует издание "Европейская правда"

2023-07-14T11:57

2023-07-14T11:57

2023-07-14T11:57

новости

украина

дмитрий кулеба

петр порошенко

саммит

вильнюс

нато

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/32/1034263291_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_4f128d97bd1b5fbef484a65a145825cd.jpg.webp

12 июля завершился саммит НАТО в Вильнюсе, по итогам которого было подписано коммюнике. В нём члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.Спустя три дня после подписания итогового коммюнике министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен результатами саммит, а "приглашение для Украины ближе, чем кажется".Единственное, чем недоволен министр иностранных дел Украины, так это отсутствием конкретных слов, что "Украину либо приглашают к членству, либо пригласят условно завтра". Но на вопрос, доволен ли он результатом саммита, Кулеба ответил: "в целом, да".Глава МИД Украины убеждает, что "за закрытыми дверьми все абсолютно спокойно говорят: не переживайте, вопрос решён, вы будете членом НАТО".Именно в том, что происходило за кулисами и является принципиальным отличием от Бухарестского саммита 2008 года, считает Кулеба.Союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут выполнены условия", пишут украинские журналисты. Однако Кулеба ранее заявил, что так и не понял, какие условия необходимо выполнить Украине, чтобы стать членом НАТО. "Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?" – заявил Кулеба.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недоумение Кулебы. "Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после", - написала она. Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своём телеграм-канале раскритиковал радость украинских чиновников, которые посчитали саммит в Вильнюсе успешным. "Я не вижу, где нашли победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", заявил Порошенко.Порошенко подчеркнул, что итоговая декларация саммита НАТО в Вильнюсе "является ксерокопией Бухареста 2008". "Если двери открыты, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит двери закрыты, и скажите правду", резюмировал он.

https://ukraina.ru/20230712/1047978780.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий кулеба, петр порошенко, саммит, вильнюс, нато, мария захарова