В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба - 14.07.2023 Украина.ру
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В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба
В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба - 14.07.2023 Украина.ру
В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба
Украину видят членом НАТО, ей удалось преодолеть психологический барьер, заявил Кулеба в интервью для всеукраиснкого телемарафона, цитирует издание "Европейская правда"
2023-07-14T11:57
2023-07-14T11:57
новости
украина
дмитрий кулеба
петр порошенко
саммит
вильнюс
нато
мария захарова
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12 июля завершился саммит НАТО в Вильнюсе, по итогам которого было подписано коммюнике. В нём члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.Спустя три дня после подписания итогового коммюнике министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен результатами саммит, а "приглашение для Украины ближе, чем кажется".Единственное, чем недоволен министр иностранных дел Украины, так это отсутствием конкретных слов, что "Украину либо приглашают к членству, либо пригласят условно завтра". Но на вопрос, доволен ли он результатом саммита, Кулеба ответил: "в целом, да".Глава МИД Украины убеждает, что "за закрытыми дверьми все абсолютно спокойно говорят: не переживайте, вопрос решён, вы будете членом НАТО".Именно в том, что происходило за кулисами и является принципиальным отличием от Бухарестского саммита 2008 года, считает Кулеба.Союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут выполнены условия", пишут украинские журналисты. Однако Кулеба ранее заявил, что так и не понял, какие условия необходимо выполнить Украине, чтобы стать членом НАТО. "Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?" – заявил Кулеба.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недоумение Кулебы. "Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после", - написала она. Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своём телеграм-канале раскритиковал радость украинских чиновников, которые посчитали саммит в Вильнюсе успешным. "Я не вижу, где нашли победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", заявил Порошенко.Порошенко подчеркнул, что итоговая декларация саммита НАТО в Вильнюсе "является ксерокопией Бухареста 2008". "Если двери открыты, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит двери закрыты, и скажите правду", резюмировал он.
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новости, украина, дмитрий кулеба, петр порошенко, саммит, вильнюс, нато, мария захарова
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Петр Порошенко, саммит, Вильнюс, НАТО, Мария Захарова

В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - Кулеба

11:57 14.07.2023
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Украину видят членом НАТО, ей удалось преодолеть психологический барьер, заявил Кулеба в интервью для всеукраиснкого телемарафона, цитирует издание "Европейская правда"
12 июля завершился саммит НАТО в Вильнюсе, по итогам которого было подписано коммюнике. В нём члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.
Спустя три дня после подписания итогового коммюнике министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен результатами саммит, а "приглашение для Украины ближе, чем кажется".
"Мы преодолели психологический барьер, и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО", - заявил Кулеба.
Единственное, чем недоволен министр иностранных дел Украины, так это отсутствием конкретных слов, что "Украину либо приглашают к членству, либо пригласят условно завтра". Но на вопрос, доволен ли он результатом саммита, Кулеба ответил: "в целом, да".
Глава МИД Украины убеждает, что "за закрытыми дверьми все абсолютно спокойно говорят: не переживайте, вопрос решён, вы будете членом НАТО".
Именно в том, что происходило за кулисами и является принципиальным отличием от Бухарестского саммита 2008 года, считает Кулеба.
Союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут выполнены условия", пишут украинские журналисты. Однако Кулеба ранее заявил, что так и не понял, какие условия необходимо выполнить Украине, чтобы стать членом НАТО. "Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?" – заявил Кулеба.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недоумение Кулебы. "Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после", - написала она. Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.
Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своём телеграм-канале раскритиковал радость украинских чиновников, которые посчитали саммит в Вильнюсе успешным. "Я не вижу, где нашли победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", заявил Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что итоговая декларация саммита НАТО в Вильнюсе "является ксерокопией Бухареста 2008". "Если двери открыты, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит двери закрыты, и скажите правду", резюмировал он.
12 июля, 21:02
Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТОРазочарование, непонимание, досада. Такими словами можно описать общую тональность комментариев вильнюсского саммита НАТО. Фото Зеленского, одиноко стоящего в сторонке от делегатов, красноречиво проиллюстрировало, что в Альянсе приоритетом остается собственная безопасность и ее гарантии не должны быть нарушены войной.
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаПетр ПорошенкосаммитВильнюсНАТОМария Захарова
 
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