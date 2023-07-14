https://ukraina.ru/20230714/1048006861.html

Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей

Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей - 14.07.2023 Украина.ру

Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей

Министр обороны США Ллойд Остин 13 июля в интервью телеканалу CNN сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою

2023-07-14T08:14

2023-07-14T08:14

2023-07-14T08:14

кассетные боеприпасы

новости

зарубежье

сша

мирные жители

украина

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"Я в действительности сам использовал их в бою", - сказал он.Остин также признал, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ukraina.ru/20230714/1048005834.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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кассетные боеприпасы, новости, зарубежье, сша, мирные жители, украина