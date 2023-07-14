https://ukraina.ru/20230714/1048006861.html
Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей
Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей - 14.07.2023 Украина.ру
Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей
Министр обороны США Ллойд Остин 13 июля в интервью телеканалу CNN сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
2023-07-14T08:14
2023-07-14T08:14
2023-07-14T08:14
кассетные боеприпасы
новости
зарубежье
сша
мирные жители
украина
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"Я в действительности сам использовал их в бою", - сказал он.Остин также признал, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ukraina.ru/20230714/1048005834.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кассетные боеприпасы, новости, зарубежье, сша, мирные жители, украина
кассетные боеприпасы, Новости, Зарубежье, США, мирные жители, Украина
Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей
Министр обороны США Ллойд Остин 13 июля в интервью телеканалу CNN сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
"Я в действительности сам использовал их в бою", - сказал он.
Остин также признал, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.