Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ - 14.07.2023 Украина.ру
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Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ
Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ - 14.07.2023 Украина.ру
Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ
Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют результаты голосования 13 июля
2023-07-14T07:13
2023-07-14T07:23
кассетные боеприпасы
палата представителей когресса сша
новости
зарубежье
законопроект
голосование
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Поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения - 147 за и 276 против.Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
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кассетные боеприпасы, палата представителей когресса сша, новости, зарубежье, законопроект, голосование
кассетные боеприпасы, Палата представителей Когресса США, Новости, Зарубежье, законопроект, голосование

Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ

07:13 14.07.2023 (обновлено: 07:23 14.07.2023)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют результаты голосования 13 июля
Поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения - 147 за и 276 против.
Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 17:00
Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцыРоссийские военные руководители должны понимать, что кассетные боеприпасы – это серьезная угроза, что ВСУ могут ими ударить по Донецку, Луганску, Шебекино и Курску. А в первую очередь – по окопам, считает военный блогер Алексей Живов
 
кассетные боеприпасыПалата представителей Когресса СШАНовостиЗарубежьезаконопроектголосование
 
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