https://ukraina.ru/20230714/1048005834.html
Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ
Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ - 14.07.2023 Украина.ру
Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ
Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют результаты голосования 13 июля
2023-07-14T07:13
2023-07-14T07:13
2023-07-14T07:23
кассетные боеприпасы
палата представителей когресса сша
новости
зарубежье
законопроект
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
Поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения - 147 за и 276 против.Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ukraina.ru/20230712/1047944147.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кассетные боеприпасы, палата представителей когресса сша, новости, зарубежье, законопроект, голосование
кассетные боеприпасы, Палата представителей Когресса США, Новости, Зарубежье, законопроект, голосование
Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ
07:13 14.07.2023 (обновлено: 07:23 14.07.2023)
Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют результаты голосования 13 июля
Поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения - 147 за и 276 против.
Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.