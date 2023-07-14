Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ

Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы

Российские военные руководители должны понимать, что кассетные боеприпасы – это серьезная угроза, что ВСУ могут ими ударить по Донецку, Луганску, Шебекино и Курску. А в первую очередь – по окопам, считает военный блогер Алексей Живов