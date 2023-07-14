https://ukraina.ru/20230714/1048005053.html

Европарламент подозревает власти Польши в подготовке к фальсификации парламентских выборов

Европарламент подозревает власти Польши в подготовке к фальсификации парламентских выборов - 14.07.2023 Украина.ру

Европарламент подозревает власти Польши в подготовке к фальсификации парламентских выборов

Европарламент призвал ОБСЕ направить на грядущие парламентские выборы в Польше усиленную мониторинговую миссию. Причиной названы несовершенное законодательство, а также отсутствие независимости судов и медиа.

2023-07-14T06:44

2023-07-14T06:44

2023-07-14T06:45

зарубежье

эксклюзив

польша

обсе

выборы

туск

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Во вторник, 11 июля, Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию "Об избирательном законе, следственной комиссии и верховенстве права в Польше". В этом документе содержится призыв к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить на грядущие парламентские выборы в Польше усиленную мониторинговую миссию – в отличие от ограниченной, работавшей на польских выборах в 2019 году.В резолюции также отмечено, что Палата чрезвычайного контроля и публичных дел Верховного суда Польши, в задачу которой входит рассмотрение избирательных споров, "не может считаться независимым и беспристрастным судом". Кроме того, ЕП призвал Европейскую Комиссию "срочно оценить, соответствуют ли недавние поправки к Избирательному кодексу Польши законодательству ЕС, поделиться результатами этой оценки с Европейским парламентом и принять соответствующие принудительные меры в случае, если поправки будут признаны несоответствующими".Голосование за резолюцию стало итогом многомесячных усилий большинства депутатских фракций Европарламента. В начале июня 2023 года лидеры пяти из семи политических групп ЕП подписали письмо на имя директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, в котором было сказано: "Мы представляем разные политические группы и разные страны, но все мы разделяем обеспокоенность тем, что выборы в Польше не будут проведены в соответствии с самыми высокими демократическими стандартами".Далее в письме было отмечено, что недавно принятые изменения к Избирательному кодексу Польши "вызывают глубокую обеспокоенность". Во-первых, они могут дискриминировать граждан, голосующих за границей, и привести к тому, что их голоса не будут учтены. Кроме того, новые избирательные участки должны создаваться только в небольших городах и деревнях – то есть местностях, которые обычно голосуют за нынешнюю правящую партию "Право и Справедливость" (ПиС).Критике также подверглись изменения в Уголовный кодекс Польши и так называемый "закон Туска" – о создании "госкомиссии по расследованию российского влияния". В первую очередь она направлена против главной оппозиционной силы, либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), и её лидера – Дональда Туска, но жертвой внесудебной расправы со стороны этой комиссии де-юре может стать любой поляк."В дополнение к этим законодательным изменениям мы опасаемся, что структурное отсутствие независимости судебной системы и средств массовой информации ещё больше поставит под угрозу честность предстоящих выборов в Польше" – было сказано в письме, которое подписали лидеры "зеленых", христианско-демократической Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов, либеральной группы "Обновление Европы" и левых. Отказались от подписи консервативная группа "Европейские консерваторы и реформисты", куда входят депутаты от ПиС, и правая националистическая группа "Идентичность и демократия". Такими же были и результаты голосования в Европарламенте, где упомянутую резолюцию поддержали 472 депутата, 136 были против, 16 воздержались.Европейские и польские аналитики в оценках резолюции однозначны: речь идёт о что в отношении польских властей есть подозрение в подготовке к фальсификации парламентских выборов, которые должны состояться в конце октября или начале ноября текущего года. Именно этому призвана помешать усиленная мониторинговая миссия ОБСЕ. Ключевое её отличие от ограниченной миссии – наблюдатели также всесторонне следят за законностью голосования в день выборов, подсчётом голосов, составлением протоколов и рассмотрением споров.При этом даже ограниченная миссия ОБСЕ, работавшая на польских парламентских выборах в 2019 году, в своём отчёте отметила "стирание границы между государством и правящей партией, тенденциозные репортажи государственного телеканала TVP и использование админресурса в ходе избирательной кампании". Потому неудивительно, что политики из польской правящей партии с крайним раздражением отреагировали на резолюцию Европарламента с призывом прислать усиленную миссию ОБСЕ, обвиняя её авторов в поддержке польских оппозиционеров – что в целом недалеко от истины.В свою очередь, её коллега, экс-премьер Польши Беата Шидло, сказала, что "антипольскую резолюцию подготовили те фракции, где есть депутаты Европарламента, избранные в Польше от оппозиции, которые постоянно призывают другие группы в ЕП, своих коллег, ударить по Польше".При этом в 2014 году, когда ПиС сама была в оппозиции, депутаты Европарламента от этой партии требовали дебатов о польских локальных выборах, утверждая, что на них могут быть серьезные нарушения. Когда же эта инициатива была отклонена, депутаты от ПиС организовали в ЕП публичные слушания. Кстати, тогда евродепутаты от ГК и их коллеги по правящей коалиции из Польской народной партии назвали действия ПиС "беспрецедентной атакой на имидж Польши в мире". Ныне же в этих партиях, находящихся в оппозиции, резолюцией Европарламента весьма довольны.Однако если усиленная миссия ОБСЕ будет направлена в Польшу (решения самой организации по этому поводу пока нет, как и формального приглашения миссии со стороны польских властей), то совершенно не факт, что той же "Гражданской коалиции" понравятся выводы её наблюдателей. К примеру, на днях близкий к этой партии телеканал TVN запустил серию откровенно "чернушных" передач о националистической партии "Конфедерация", которая вышла на уверенное третье место в рейтингах политических сил Польши.Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные 13 июля, "конфедераты" будут третьими в любом базовом варианте. Просто если все оппозиционеры пойдут на выборы отдельно, то первое место займёт ПиС (33,6% голосов), второе – ГК (28,5%), третье – "Конфедерация" (14,5%), четвёртое – леволиберальный блок "Третий путь" (11%), и пятое – "Левые" (10,7%). Если же все оппозиционные партии пойдут одним списком, они могут получить 47,5%, ПиС – 37,1%, а "Конфедерация" – 15,2%. При этом в возрастной группе от 18 до 39 лет "Конфедерацию" поддерживают более 50% мужчин и более 23% женщин.Стоит отметить, что в обоих описанных вариантах нынешним оппозиционерам не хватает голосов для формирования большинства, а ПиС сможет его создать только вместе с "Конфедерацией". Собственно, именно в подыгрывании ПиС либералы и обвиняют "конфедератов", хотя националисты критикуют правящую партию куда жёстче, чем остальные оппозиционеры.Кроме того, в TVN и других леволиберальных медиа "Конфедерацию" позиционируют как пророссийскую, ультраправую и чуть ли не экстремистскую силу – но это в результате ведёт к росту рейтингов этой партии. ПиС же в отношении "Конфедерации" придерживается стратегии замалчивания, в особенности в эфире государственного телеканала TVP, что постоянно вызывает недовольство "конфедератов".Если миссия ОБСЕ всё же начнёт наблюдение за польской парламентской кампанией, она формально должна будет реагировать на подобные перекосы в работе медиа, в первую очередь публичных. То есть по факту действия Европарламента могут сыграть на руку не польским либералам и левым, а местным националистам. Другой вопрос, что в правящую коалицию те всё равно не попадут. Будущее правительство Польши будет сформировано на основе ПиС или ГК, в противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20230713/1047985335.html

https://ukraina.ru/20230712/1047976905.html

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Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

зарубежье, эксклюзив, польша, обсе, выборы, туск