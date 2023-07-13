https://ukraina.ru/20230713/1047994770.html

Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро

Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро - 13.07.2023 Украина.ру

Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро

Бундесвер расширил соглашение с немецким концерном по производству военной техники Rheinmetall. Концерн займётся производством 120-мм танковых снарядов, которые используются для танков Leopard 2. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте концерна.

2023-07-13T13:30

2023-07-13T13:30

2023-07-13T13:30

новости

зарубежье

германия

бундесвер

rheinmetall ag

leopard-2 (танк)

всу

снаряды

боеприпасы

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Бундесвер заказал у немецкого концерна по производству военной техники Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы – объём рамочного соглашения увеличен до 4 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте концерна.Соглашение на поставку 120-мм танковых боеприпасов заключили до 2030 года. Контракт также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для ВСУ.Отмечается, что 120-мм снаряды используются для танка Leopard 2. Концерн Rheinmetall является основным поставщиком снарядов данного типа.Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что концерн откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение следующих 12 недель. Сотрудники завода будут производить и ремонтировать бронетранспортёры Fuchs.

https://ukraina.ru/20230710/1047926577.html

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новости, зарубежье, германия, бундесвер, rheinmetall ag, leopard-2 (танк), всу, снаряды, боеприпасы