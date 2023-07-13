Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро - 13.07.2023 Украина.ру
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Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро
Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро - 13.07.2023 Украина.ру
Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро
Бундесвер расширил соглашение с немецким концерном по производству военной техники Rheinmetall. Концерн займётся производством 120-мм танковых снарядов, которые используются для танков Leopard 2. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте концерна.
2023-07-13T13:30
2023-07-13T13:30
новости
зарубежье
германия
бундесвер
rheinmetall ag
leopard-2 (танк)
всу
снаряды
боеприпасы
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Бундесвер заказал у немецкого концерна по производству военной техники Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы – объём рамочного соглашения увеличен до 4 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте концерна.Соглашение на поставку 120-мм танковых боеприпасов заключили до 2030 года. Контракт также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для ВСУ.Отмечается, что 120-мм снаряды используются для танка Leopard 2. Концерн Rheinmetall является основным поставщиком снарядов данного типа.Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что концерн откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение следующих 12 недель. Сотрудники завода будут производить и ремонтировать бронетранспортёры Fuchs.
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новости, зарубежье, германия, бундесвер, rheinmetall ag, leopard-2 (танк), всу, снаряды, боеприпасы
Новости, Зарубежье, Германия, Бундесвер, Rheinmetall AG, Leopard-2 (танк), ВСУ, снаряды, боеприпасы

Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро

13:30 13.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command120 мм снаряды для танка Challenger 2
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Бундесвер расширил соглашение с немецким концерном по производству военной техники Rheinmetall. Концерн займётся производством 120-мм танковых снарядов, которые используются для танков Leopard 2. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте концерна.
Бундесвер заказал у немецкого концерна по производству военной техники Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы – объём рамочного соглашения увеличен до 4 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте концерна.
"Бундесвер расширил рамочное соглашение с немецким концерном по производству военной техники Rheinmetall до 4 млрд евро. Заказ подчеркивает роль Rheinmetall как основного поставщика 120-мм танковых боеприпасов для Бундесвера", - говорится в пресс-релизе.
Соглашение на поставку 120-мм танковых боеприпасов заключили до 2030 года. Контракт также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для ВСУ.
Отмечается, что 120-мм снаряды используются для танка Leopard 2. Концерн Rheinmetall является основным поставщиком снарядов данного типа.
Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что концерн откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение следующих 12 недель. Сотрудники завода будут производить и ремонтировать бронетранспортёры Fuchs.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 17:51
Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNNНемецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на Украине в течение следующих 12 недель. Об этом сообщил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN
 
НовостиЗарубежьеГерманияБундесверRheinmetall AGLeopard-2 (танк)ВСУснарядыбоеприпасы
 
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