https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html

Кристиан Ламеса о том, почему латиноамериканские наемники воюют за ВСУ, и на чьей стороне Аргентина

Кристиан Ламеса о том, почему латиноамериканские наемники воюют за ВСУ, и на чьей стороне Аргентина - 12.07.2023 Украина.ру

Кристиан Ламеса о том, почему латиноамериканские наемники воюют за ВСУ, и на чьей стороне Аргентина

Культурное и политическое влияние США на страны Латинской Америки велико, но жители полуострова помнят о добре, которое видели от Советского Союза и России, а... Украина.ру, 12.07.2023

2023-07-12T03:51

2023-07-12T03:51

2023-07-12T03:59

интервью

всу

украина

аргентина

кристиан ламеса

политолог

зарубежье

россия (рф)

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Культурное и политическое влияние США на страны Латинской Америки велико, но жители полуострова помнят о добре, которое видели от Советского Союза и России, а потому отношение к конфликту на Украине – неоднозначное.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аргентинский политолог Кристиан Ламеса.– Сеньор Кристиан, в первую очередь, расскажите об отношении стран Латинской Америки к конфликту на Украине в целом, и чем это отношение отличается в разных странах континента.– Очень сильно зависит от каждой латиноамериканской страны: они очень неодинаковые в смысле своей зависимости от США и американского влияния. Допустим, в Колумбии американское влияние очень сильно, как и в Перу. В Аргентине же есть значительное противостояние американскому влиянию, особенно в сфере культуры.И тем более – Бразилия. Нельзя сказать, что США не оказывают на нее влияние, но она более автономна, и гораздо менее подчинена, чем та же Колумбия. Естественно, в странах, которые культурно полностью подчинены Соединенным Штатам, люди гораздо сильнее верят американской антироссийской пропаганде, и все принимают за чистую монету.В общем и целом, в Латинской Америке нет такой разнузданной русофобии, как в Европе. На это, естественно, влияют и исторические дружеские связи с Советским Союзом Кубы и Никарагуа, и более недавние – с Россией – у Венесуэлы и Боливии. Конечно, влияет то, что Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке в трудных ситуациях.– Если говорить конкретно об Аргентине: в чем отличие от других стран континента? В частности, в контексте экономического сотрудничества с Россией идеи появления единой латиноамериканской валюты, которую горячо поддержали в Буэнос-Айресе?– Здесь следует разделить мой ответ на два этапа: первый – это первые месяцы после начала российской спецоперации. Я, кстати, в этот момент находился в России – с декабря 2021 года по апрель 2022. До этого я писал статьи, в которых описывал ситуацию в Донбассе, и примерно за год до начала спецоперации я опубликовал статью, в которой говорил, что военный конфликт неизбежен.Я предполагал, что если НАТО продолжит провоцировать Россию и поддерживать киевский режим в его стремлении устроить в Донбассе этническую чистку, то Владимир Путин этого не потерпит.Естественно, когда спецоперация началась, мне начали звонить из аргентинских СМИ, спрашивать обо всем, и когда они начинали со мной говорить, я, конечно, чувствовал, что у них были заранее готовые "мысли" об ужасном и ничем не оправданном вторжении России. Я объяснял им, что не все так просто, и конфликт не начался 24 числа, говорил, что, рассматривая это, нужно отступить на несколько лет назад, по крайней мере до 2014 года и государственного переворота против Виктора Януковича.Когда я объяснял, аргентинские журналисты не были настроены враждебно, выслушивали меня. Было одно только исключение – СМИ, представители которого были очень агрессивны. А когда я вернулся в Аргентину, я заметил, что люди в целом меня очень внимательно слушают, хотят знать правду.Важно в этой связи то, что Россия, или раньше – Советский Союз, нас всегда поддерживала, начиная с Фолклендского конфликта (Мальвинской войны) и заканчивая пандемией, во время которой Россия прислала нам свою вакцину "Спутник", в то время как никто другой нам не помогал. Во время поисков подводной лодки Сан-Хуан Россия тоже помогла.Кроме того, президент Путин достаточно популярен в Аргентине, и по прошествии 5-6 месяцев тема украинского конфликта, во-первых, перестала быть такой интересной для всех, а с другой стороны – все меньше люди верили украинской пропаганде, с киевского режима, можно сказать, спала маска.И даже СМИ, которые в своей массе в Аргентине все-таки проамериканские, относятся с осторожностью к информации, приходящей из Соединенных Штатов и Европы, потому что уже стало очевидно, что ею манипулируют.Все остаются более-менее нейтральными, хотя я, конечно, хотел бы, чтобы Аргентина была на стороне России, потому что считаю это правильным.Что касается идеи общей валюты для стран Латинской Америки, я думаю, что она может принести свои плоды, особенно, учитывая, что Бразилия – страна-основатель БРИКС, и Аргентина тоже заинтересована в присоединении к организации. И Мексика, мне кажется, тоже интересуется этим вопросом. БРИКС, как раз и рассматривает вопрос единой валюты для международной торговли.Другие страны – Саудовская Аравия, Иран, Алжир, и даже, возможно, Турция проявляют интерес к БРИКС. Я вижу два варианта: единая латиноамериканская валюта, или будущая валюта стран-БРИКС. Я склоняюсь ко второму решению. Очевидно одно: от доллара в вопросе международной торговли необходимо отказываться. Это дает огромную власть Соединенным Штатам, а история показала, что у них нет ни возможности, ни характера, чтобы, обладая этой властью, не использовать ее как оружие. Это отлично видно, к слову, на примере санкций.– Между Россией и странами Латинской Америки также очень плотное сотрудничество в сфере образования, латиноамериканские студенты учатся в ВУЗах по всей России, это как-либо влияет на отношение простых людей?– Да, конечно, хотя с Аргентиной эти связи не такие обширные, как с другими латиноамериканскими странами. Но естественно, находясь там, и слыша "из первых рук", наши земляки получают гораздо более полную и подробную информацию. А землякам всегда доверяешь больше, чем СМИ.– Насколько активное сотрудничество Аргентины с Россией в культурной сфере? И насколько – с Украиной?– Культурный обмен между Россией и Аргентиной, конечно, есть, но он невелик. В России знают о нашей культуре, наших телесериалах, спорте. В Аргентине о России знаю меньше. Его, конечно, нужно расширять: между нами много общего, я считаю, что отношение латиноамериканцев к дружбе, семье, и многому другому, больше похоже на отношение русских, чем англосаксов.Однажды от одного кубинца я услышал, что славяне – латиноамериканцы Евразии, и мне это определение показалось довольно точным.Что касается Украины, на государственном уровне культурного сотрудничества несоизмеримо меньше, чем с Россией. Оно почти не существует, можно сказать.– Правые правительства таких стран как, например, Эквадор (и его президент Гильермо Лассо) выступают против России, насколько сильна их позиция в этом вопросе?– Решение, которое приняло правительство Эквадора, особых практических последствий иметь не будет. Россия обращается с другими странами как с равными – ни ниже, ни выше, поэтому в такой момент, когда Россия ведет борьбу с НАТО, совершенно не к месту становиться на сторону НАТО.Надо иметь в виду, что речь идет не только о спецоперации на Украине, Россия, вместе с Китаем и другими странами, участвует в противостоянии, которое может изменить будущее человечества и привести к более справедливому, многополярному миру. Россия в этом случае будет строить отношения с другими странами на принципе взаимности.Решение эквадорского правительства не слишком стратегически мудрое, потому что у США нет друзей, об этом нужно помнить. У них есть интересы, или, в лучшем случае – вассалы.И, к сожалению, такую позицию занимают не только правые правительства, такие как в Эквадоре, но и так называемые левые, прогрессивные. В первую очередь я говорю о президенте [Габриэле] Бориче в Чили, частично и о [Густаве] Петро в Колумбии. Они находятся под влиянием идеологии "новых левых", и, парадоксальным образом, когда вопрос встает ребром, они становятся на сторону правительства Джо Байдена. Петро несколько дней назад выпустил обращение, достойное сожаления – после инцидента в Краматорске. (Во время обстрела Краматорска были ранены трое граждан Колумбии – писатель Эктор Абад Фасилионис, журналистка Каталина Гомес и политик Серхио Харамильо – ред.)– Какое у граждан Аргентины, в целом, отношение к политике США и Великобритании? Помня, не такую уж давнюю, историю войны за Фолклендские (Мальвинские) острова?– На уровне культуры аргентинцы знают, что делают Соединенные Штаты – как вмешиваются во внутреннюю политику других стран, как провоцируют перевороты. И не только вдохновляют, но и финансируют эти перевороты. Они делал и это практически во всех странах Латинской Америки, и в моей стране последний, самый кровавый переворот 76-го года.В общем, представление о США довольно негативное, но они, к сожалению, умеют очень хорошо проникать в культурную жизнь других стран, в частности, студенческими программами. Это мягкая сила, и она очень неплохо работает, и это, конечно, улучшает имидж Соединенных Штатов.Что касается Соединенного Королевства – это совершенно другая ситуация. Именно из-за Мальвинского конфликта мнение аргентинцев, в подавляющем большинстве – негативное. Не 100%, но большинство.– В Буэнос-Айресе есть украинская культурная организация диаспоры "Просвіта" (просвещение – ред.). Говорят, что там одновременно проводятся культурные мероприятия: концерты, выставки, спектакли, но и ведется активная националистическая пропаганда. Так ли это? Есть ли что-то подобное в других странах Латинской Америки?– Да, я слышал о деятельности этой организации. У нее довольно большая штаб-квартира в столице, но есть отделения и в других городах: например, в городе Росарио. Мои источники, заслуживающие абсолютного доверия, рассказали мне, что это организация враждебная ко всему неукраинскому. Но это, если не принимать во внимание их культурную деятельность. И они были такими с самого своего основания, а не после начала российской спецоперации.Это, вообще-то, нетипично для подобного рода организаций. Я, допустим, знаю другую организацию – это общество любителей танцев, в котором исполняют русские, белорусские и украинские танцы, и там нет никакой дискриминации, они принимают в свои ряды не только славян, а всех, кто интересуется [славянской] культурой. А вот "Просвіта" – абсолютно националистическая организация. И да, там ведется активная антироссийская пропаганда в настоящее время.А если говорить об Америке – континенте – в целом: конечно, самая крупная украинская диаспора – в Канаде, куда после Второй мировой войны убежали последние бойцы УПА*, и передали своим детям и внукам националистические идеи. Во многом агрессивная политика Канады связана с влиянием диаспоры.– Как обстоит дело с помощью беженцам с Украины в Аргентине? Почему государство не выделило никакой программы? Помогают ли волонтеры, или только диаспора?– В Аргентине действительно нет никаких программ помощи украинским беженцам, и я отношу это к тому, что их здесь практически нет, большинство находится в Польше, других странах Европы, в России. До Аргентины мало кто добрался.– С чем связано большое количество латиноамериканских наемников, воюющих на стороне ВСУ? Как они попадают на Украине, кто вербует?– Да, есть определенное количество латиноамериканских наемников, которые либо сражаются на стороне ВСУ, либо сейчас проходят подготовку. Насколько я знаю, больше всего их из Колумбии, есть некоторое количество эквадорцев и аргентинцев.Не надо забывать, что в Колумбии, в течении последних 50-ти лет шла гражданская война, которая только сейчас заканчивается. Многие колумбийцы в ней участвовали, есть огромное количество полувоенных ультраправых вооруженных формирований, они, как правило, разделяют крайне правую идеологию, и некоторые из них могут чувствовать себя идейно близкими к идеологии украинского неонацизма.Другие латиноамериканцы, участвующие в конфликте, стали жертвами собственного невежества и американской пропаганды. Естественно, они не знают, каково было начало этого конфликта, и почему он произошел. Эти люди считают, что они воюют за правое дело.И, кстати, уже были ситуации, когда латиноамериканцы в рядах ВСУ столкнулись с тем же, с чем сталкиваются и украинцы: им не выдавали бронежилетов, не готовили должным образом, сразу же посылали в бой.А вербовкой, насколько я знаю, вполне официально занимаются украинские посольства. В Буэнос-Айресе можно просто прийти и записаться в добровольцы.Украину достаточно финансируют США и другие страны, чтобы оплачивать наемников. Потому что за исключением нескольких чокнутых, которые и бесплатно пошли бы сражаться за возрождение ультраправых людей, большинство латиноамериканских наемников думают о финансовой стороне и надеются заработать в этой, достойной сожаления, ситуации.– Насколько я знаю, у вас есть книга, описывающая нынешнюю политическую ситуацию в мире?– Да, я закончил писать книгу "Отцовство зла" в августе 2020 года. Она представляет собой подробную хронику событий, происходивших после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, о соучастии и сочувствии различных европейских лидеров к зверским планам нацистского лидера.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, всу, украина, аргентина, кристиан ламеса, политолог, зарубежье, россия (рф)