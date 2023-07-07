https://ukraina.ru/20230707/1047871832.html

Бразильцы и мексиканцы не хотят видеть Зеленского. Как Украина поссорила Европу с Латинской Америкой

Бразильцы и мексиканцы не хотят видеть Зеленского. Как Украина поссорила Европу с Латинской Америкой - 07.07.2023 Украина.ру

Бразильцы и мексиканцы не хотят видеть Зеленского. Как Украина поссорила Европу с Латинской Америкой

В четверг, 6 июля, ряд западных СМИ сообщил, что латиноамериканские страны взбунтовались и не поддаются требованиям европейских дипломатов о поддержке Украины и осуждении России

2023-07-07T13:33

2023-07-07T13:33

2023-07-07T15:09

эксклюзив

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17–18 июля в Брюсселе состоится саммит стран ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC). На саммит были приглашены главы правительств 33 стран Латинской Америки.Накануне встречи им были разосланы предложения по повестке саммита, а страны Латинской Америки внесли свои предложения.Однако издание Euractiv сообщает, что страны Латинской Америки вычеркнули из черновиков итоговых резолюций предстоящего саммита все упоминания об Украине, которые туда внесли европейские дипломаты.Латиноамериканские лидеры также настояли на отмене приглашения на саммит президента Украины Владимира Зеленского. Его туда пыталась пригласить Испания.Отказ не стал сюрпризом для Зеленского — о том, что его латиноамериканцы не хотят видеть, он сам с сожалением говорил еще 30 июня и просил испанского премьер-министра посодействовать.Вместо украинской темы латиноамериканцы хотят видеть в повестке саммита вопрос о репарациях со стороны бывших колониальных стран Европы за угнетение и работорговлю, чтобы «обратить вспять наследие отсталости».На саммите делегации стран Латинской Америки также намерены заниматься насущными для них вопросами: экономической стабильностью в Аргентине, Бразилии, Уругвае, преодолением нищеты в странах Центральной Америки, ликвидацией последствий техногенных катастроф в регионе.Готовы они обсудить и экономическое сотрудничество с ЕС, но только на равноправной основе — протекционистские меры они тоже могут применять, а не только Евросоюз в одностороннем порядке. У латиноамериканцев свои приоритеты, и Украина в их число не входит.С другой стороны, странно было бы, если бы Украина каждый день, на каждом саммите и на всех телеканалах только и говорила бы о проблемах Гватемалы, когда в своей стране неурожай, эпидемия или гражданская война. Однако в ЕС и США не понимают решения латиноамериканцев — там привыкли к послушанию со стороны стран третьего мира. И говорит это в первую очередь о неизжитом расизме и чувстве превосходства, из-за которого Франция или Испания так и не воспринимают Аргентину как равноправного партнера, навязывая свою повестку.Канал «Евроньюс» в июне сообщал, почему ЕС заинтересован в этом саммите. По сути, Европу интересуют минеральные ресурсы (желательно дешево).«Недра Латинской Америки богаты стратегическим сырьем, необходимым для перехода на чистые технологии и для оборонной промышленности. В ней добывают, в частности, литий, который используется в электрических аккумуляторах», — сообщал «Евроньюс».Издание Bloomberg также пишет, что Евросоюз рассматривает саммит как ключевой шанс перезагрузить свои отношения с субконтинентом, поскольку он борется там за влияние с Китаем, пытается расширить поддержку Киева в его защите от России и стремится обеспечить доступ к критически важному сырью.Однако, как сетует Bloomberg, даже упоминание Украины может привести к конфликту, рискующему подорвать усилия по перезагрузке отношений между блоками (ЕС и ЛА).При этом Германия, Польша, Чехия и страны Балтии четко дали понять во время дискуссий между посланниками ЕС 5 июля, что «исключение любого упоминания о вторжении стало бы "красной линией" для Европы». Проще говоря, без скандала явно не обойдется, особенно если латиноамериканцы всерьез поднимут вопрос о репарациях за работорговлю и угнетение индейцев.Ранее Bloomberg сетовал, что латиноамериканские страны «застряли в павловском антиамериканизме», то есть выступают уже инстинктивно против США, поэтому, если в Вашингтоне поддерживают Зеленского, то они не хотят иметь с ним ничего общего.Отказ Зеленскому со стороны латиноамериканцев можно считать провалом украинской и европейской дипломатии, которая последнее время крайне озабочена непослушанием стран Третьего мира, занявших нейтральную позицию по поводу Украины и не прекративших торговлю с РФ.«Именно формула мира Зеленского считается основным международным треком для Украины.На Банковой сейчас работают с глобальным Югом, чтобы убедить их представителей поддержать формулу или приехать на саммит. Офис президента признал провал украинских дипломатов в работе с Латинской Америкой / Африкой и Азией», — писал в конце июня украинский телеграм-канал «Легитимный».Вернуть в подчинение взбунтовавшиеся страны третьего мира от Зеленского требуют ЕС, Великобритания и США. В этом вопросе он выступает лишь как их марионетка.Особое внимание, судя по заявлениям европейских СМИ и политиков, Зеленский должен уделить Бразилии, Колумбии и Индии (у них есть в достаточном количестве вооружение и боеприпасы). Зеленский долго заманивал к себе бразильского президента, а в начале июня сам стал напрашиваться в гости в Бразилию, но там его проигнорировали.После этого Зеленский не придумал ничего лучшего, как послать в Бразилию скандально известного экс-посла в Германии Андрея Мельника. В Германии Мельник славил Бандеру, обзывал канцлера Шольца «ливерной колбасой» и вел себя совсем не как дипломат.«Для украинской дипломатии, которую Владимир Зеленский еще задолго до начала большой войны охарактеризовал эпитетом "наглая", поведение Мельника признается эталонным.С одной стороны, он вроде бы перегнул палку, и его по итогу немцы заставили покинуть занимаемую должность посла. А с другой, именно Германия в конце концов существенно изменила свое отношение к военной поддержке Украины и теперь поставляет ВСУ огромную номенклатуру вооружений: от систем ПВО до танков.И заслуга Мельника в этом тоже определенная есть», — комментировало назначение Мельника украинское издание Klymenko-Time.Однако то, что проглотили немцы, не обязательно проглотит Бразилия, где у власти президент Лула да Силва, представитель левой Партии трудящихся, который украинскую декоммунизацию не одобряет, а также критикует блок НАТО.Председательствует в CELAC на данный момент небольшое карибское островное государство Сент-Винсент и Гренадины, которое ориентируется в своей политике на социалистическую Кубу, поэтому украинская декоммунизация здесь тоже работает против Киева.Европейские дипломаты в западных СМИ прогнозируют провальный саммит и даже невозможность принятия хоть какого-нибудь совместного заявления. И краеугольный камень противоречий — вопрос об Украине.Таким образом, Зеленский похоронит мечты европейцев о доступе к природным ресурсам Латинской Америки, включая литий, который им так необходим для «зеленой энергетики» и независимости от российского газа.

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