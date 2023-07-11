Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters - 11.07.2023 Украина.ру
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Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters
Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters - 11.07.2023 Украина.ру
Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters
Правительство Германии согласовало пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро, заявили в министерстве обороны ФРГ. Об этом 11 июля сообщили журналисты агентства Reuters
2023-07-11T14:43
2023-07-11T14:43
новости
зарубежье
германия
борис писториус
украина
поставки
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Правительство Германии согласовано новый пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В пакет военной помощи включили: Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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новости, зарубежье, германия, борис писториус, украина, поставки
Новости, Зарубежье, Германия, Борис Писториус, Украина, поставки

Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters

14:43 11.07.2023
 
© commons.wikimedia.orgБМП Marder
БМП Marder - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© commons.wikimedia.org
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Правительство Германии согласовало пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро, заявили в министерстве обороны ФРГ. Об этом 11 июля сообщили журналисты агентства Reuters
Правительство Германии согласовано новый пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Пакет отвечает приоритетам Украины: противовоздушная оборона, танки, артиллерия... этим мы вносим важный вклад в укрепление устойчивости Украины", - говорится в заявлении министра обороны Бориса Писториуса.
В пакет военной помощи включили:
  • 2 пусковые установки Patriot из запасов Бундесвера,
  • 40 БМП Marder,
  • 25 танков Leopard 1A5,
  • 5 танков Bergepanzer-2,
  • 20 тысяч артиллерийских боеприпасов,
  • 5 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских дымовых снарядов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Акция протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО11–12 июля в литовском Вильнюсе проходит очередной саммит североатлантического блока, который когда-то был создан для противодействия уже несуществующему СССР. Сейчас блок НАТО нацелен в первую очередь против РФ, по этой причине и власти Украины так отчаянно пытаются втянуть в него свою страну
 
НовостиЗарубежьеГерманияБорис ПисториусУкраинапоставки
 
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