Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters
Правительство Германии согласовало пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро, заявили в министерстве обороны ФРГ. Об этом 11 июля сообщили журналисты агентства Reuters
Правительство Германии согласовано новый пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Пакет отвечает приоритетам Украины: противовоздушная оборона, танки, артиллерия... этим мы вносим важный вклад в укрепление устойчивости Украины", - говорится в заявлении министра обороны Бориса Писториуса.
В пакет военной помощи включили:
- —2 пусковые установки Patriot из запасов Бундесвера,
- —40 БМП Marder,
- —25 танков Leopard 1A5,
- —5 танков Bergepanzer-2,
- —20 тысяч артиллерийских боеприпасов,
- —5 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских дымовых снарядов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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