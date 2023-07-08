https://ukraina.ru/20230708/1047887706.html
Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя
Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя - 08.07.2023 Украина.ру
Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны
2023-07-08T10:53
2023-07-08T10:53
2023-07-08T10:53
новости
сергей шойгу
бои
инспекция
полигоны
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки во вновь формируемых соединениях. Шойгу проверил отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой.Как сообщили в командовании ЮВО, занятиями на полигонах руководят офицеры, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине. Они проводят боевое слаживание контрактников, ранее прошедших одиночную подготовку.Все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из разного оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и учатся уничтожать западное вооружение, сообщили в министерстве.По завершении подготовки на полигонах ЮВО личный состав продолжит боевое слаживание в составе воинских частей, отмечается в сообщении.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.ВСУ потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской тактике. На бронеавтомобилях они подлетают к нашим укреплениям, быстро десантируются и пехота идет в атаку на окопы, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230707/1047873793.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, бои, инспекция, полигоны
Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки во вновь формируемых соединениях. Шойгу проверил отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой.
"Министр обороны РФ лично проверил отработку контрактниками навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя", - говорится в сообщении.
Как сообщили в командовании ЮВО, занятиями на полигонах руководят офицеры, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине. Они проводят боевое слаживание контрактников, ранее прошедших одиночную подготовку.
Все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из разного оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и учатся уничтожать западное вооружение, сообщили в министерстве.
По завершении подготовки на полигонах ЮВО личный состав продолжит боевое слаживание в составе воинских частей, отмечается в сообщении.
Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
ВСУ потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской тактике. На бронеавтомобилях они подлетают к нашим укреплениям, быстро десантируются и пехота идет в атаку на окопы, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь