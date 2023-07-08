Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя - 08.07.2023 Украина.ру
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Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя
Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя - 08.07.2023 Украина.ру
Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны
2023-07-08T10:53
2023-07-08T10:53
новости
сергей шойгу
бои
инспекция
полигоны
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки во вновь формируемых соединениях. Шойгу проверил отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой.Как сообщили в командовании ЮВО, занятиями на полигонах руководят офицеры, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине. Они проводят боевое слаживание контрактников, ранее прошедших одиночную подготовку.Все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из разного оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и учатся уничтожать западное вооружение, сообщили в министерстве.По завершении подготовки на полигонах ЮВО личный состав продолжит боевое слаживание в составе воинских частей, отмечается в сообщении.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.ВСУ потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской тактике. На бронеавтомобилях они подлетают к нашим укреплениям, быстро десантируются и пехота идет в атаку на окопы, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, сергей шойгу, бои, инспекция, полигоны
Новости, Сергей Шойгу, бои, инспекция, полигоны

Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя

10:53 08.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Штурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки во вновь формируемых соединениях. Шойгу проверил отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой.
"Министр обороны РФ лично проверил отработку контрактниками навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя", - говорится в сообщении.
Как сообщили в командовании ЮВО, занятиями на полигонах руководят офицеры, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине. Они проводят боевое слаживание контрактников, ранее прошедших одиночную подготовку.
Все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из разного оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и учатся уничтожать западное вооружение, сообщили в министерстве.
По завершении подготовки на полигонах ЮВО личный состав продолжит боевое слаживание в составе воинских частей, отмечается в сообщении.
Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
ВСУ потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской тактике. На бронеавтомобилях они подлетают к нашим укреплениям, быстро десантируются и пехота идет в атаку на окопы, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 14:41
Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешокГосподствующую высоту в районе Клещеевки нужно удержать любой ценой, в противном случае удержать Артёмовск не удастся, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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