https://ukraina.ru/20230708/1047887706.html

Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя

Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя - 08.07.2023 Украина.ру

Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению городского боя

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны

2023-07-08T10:53

2023-07-08T10:53

2023-07-08T10:53

новости

сергей шойгу

бои

инспекция

полигоны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки во вновь формируемых соединениях. Шойгу проверил отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой.Как сообщили в командовании ЮВО, занятиями на полигонах руководят офицеры, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине. Они проводят боевое слаживание контрактников, ранее прошедших одиночную подготовку.Все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из разного оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и учатся уничтожать западное вооружение, сообщили в министерстве.По завершении подготовки на полигонах ЮВО личный состав продолжит боевое слаживание в составе воинских частей, отмечается в сообщении.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.ВСУ потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской тактике. На бронеавтомобилях они подлетают к нашим укреплениям, быстро десантируются и пехота идет в атаку на окопы, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230707/1047873793.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, бои, инспекция, полигоны