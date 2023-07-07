Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму - 07.07.2023 Украина.ру
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Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму
Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму - 07.07.2023 Украина.ру
Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму
В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, подорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом 7 июля сообщает ФСБ России
2023-07-07T10:34
2023-07-07T10:36
диверсия
агент
крым
фсб
новости
взрыв
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"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Крыма по заданию украинских спецслужб. В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", - говорится в материале службы.В феврале этого года агент подорвал железнодорожное полотно на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма самодельным взрывным устройством, переданным ему через тайник.Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и диверсии, сейчас он в СИЗО, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о диверсии. Также выясняется, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.
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диверсия, агент, крым, фсб, новости, взрыв
диверсия, агент, Крым, ФСБ, Новости, взрыв

Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму

10:34 07.07.2023 (обновлено: 10:36 07.07.2023)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина России в Республике Крым
ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина России в Республике Крым
© ФСБ РФ
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В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, подорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом 7 июля сообщает ФСБ России
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Крыма по заданию украинских спецслужб. В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", - говорится в материале службы.
В феврале этого года агент подорвал железнодорожное полотно на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма самодельным взрывным устройством, переданным ему через тайник.
Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и диверсии, сейчас он в СИЗО, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о диверсии. Также выясняется, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 14:22
Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭСУгроза диверсии на Запорожской АЭС со стороны Киева оценивается как высокая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
диверсияагентКрымФСБНовостивзрыв
 
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