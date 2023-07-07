https://ukraina.ru/20230707/1047864129.html

Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму

Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму - 07.07.2023 Украина.ру

Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму

В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, подорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом 7 июля сообщает ФСБ России

2023-07-07T10:34

2023-07-07T10:34

2023-07-07T10:36

диверсия

агент

крым

фсб

новости

взрыв

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"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Крыма по заданию украинских спецслужб. В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", - говорится в материале службы.В феврале этого года агент подорвал железнодорожное полотно на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма самодельным взрывным устройством, переданным ему через тайник.Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и диверсии, сейчас он в СИЗО, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о диверсии. Также выясняется, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.

https://ukraina.ru/20230705/1047817301.html

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диверсия, агент, крым, фсб, новости, взрыв