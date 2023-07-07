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Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО

Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО - 07.07.2023 Украина.ру

Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию, передает телеканал "Рада"

2023-07-07T07:26

2023-07-07T07:26

2023-07-07T07:27

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"Что может быть идеальным для нас – чтобы нас пригласили (в НАТО), какая формулировка может быть в приглашении – само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях", - сказал Зеленский.Он также добавил, что во время переговоров с Павелом обсуждались вопросы усиления обороны Украины, взаимодействие стран на всех уровнях, в том числе поддержка Чехией "формулы мира".Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.Столтенберг еше в июне заявлял, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ukraina.ru/20230706/1047839057.html

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нато, украина, владимир зеленский, россия (рф), новости