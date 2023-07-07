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Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО
Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО - 07.07.2023 Украина.ру
Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию, передает телеканал "Рада"
2023-07-07T07:26
2023-07-07T07:26
2023-07-07T07:27
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"Что может быть идеальным для нас – чтобы нас пригласили (в НАТО), какая формулировка может быть в приглашении – само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях", - сказал Зеленский.Он также добавил, что во время переговоров с Павелом обсуждались вопросы усиления обороны Украины, взаимодействие стран на всех уровнях, в том числе поддержка Чехией "формулы мира".Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.Столтенберг еше в июне заявлял, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ukraina.ru/20230706/1047839057.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, владимир зеленский, россия (рф), новости
Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО
07:26 07.07.2023 (обновлено: 07:27 07.07.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию, передает телеканал "Рада"
"Что может быть идеальным для нас – чтобы нас пригласили (в НАТО), какая формулировка может быть в приглашении – само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что во время переговоров с Павелом обсуждались вопросы усиления обороны Украины, взаимодействие стран на всех уровнях, в том числе поддержка Чехией "формулы мира".
Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг еше в июне заявлял, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.