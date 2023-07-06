https://ukraina.ru/20230706/1047845183.html

Украина хотела выдать позор за героизм. История необычного праздника Севастополя и его защитников

Украина хотела выдать позор за героизм. История необычного праздника Севастополя и его защитников - 06.07.2023 Украина.ру

Украина хотела выдать позор за героизм. История необычного праздника Севастополя и его защитников

15 лет назад, 5 июля 2008 года, на Графской пристани Севастополя произошло знаменательное событие: героические жители города не дали властям Украины установить табличку "90-летие основания флота Украины"

2023-07-06T13:03

2023-07-06T13:03

2023-07-06T13:37

эксклюзив

севастополь

крым

флот

соболев

украина

крымская весна

унр

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Эту дату отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.«Попытку переписать историю жители города-героя стерпеть не могли. Настоящее севастопольцы прорвали кольцо милиции, сорвали и утопили табличку в море.Вплоть до возвращения Севастополя и Крыма в состав России длились судебные преследования патриотов. А в 2015 году в закон города Севастополя о праздничных и памятных датах официально внесли 5 июля как День защитника Графской пристани.Якобы уже 105 лет, по версии псевдоисториков Украины, насчитывает история украинского военного флота. Как так получилось?История обычная для Украины. Неразбериху и хаос времён гражданской войны власти Украины пытаются выдать за историческое событие — «создание флота».Откуда же взялся сам флот?Тоже всё как обычно: был украден у России. Правда, флаг УНР тогда, в 1918 году, провисел на мачтах нескольких кораблей Российского флота около трёх дней. Но это неважно. Для украинской лжеисториографии этого вполне достаточно, чтобы торжественно обозначить дату «создания украинского флота».Тогда, в бурные революционные годы, немецкие войска, вопреки всем договорённостям, захватили большую часть территории Украины, а также Донецко-Криворожскую республику и Крым.УНР тут же заявила, что считает полуостров Крым иностранной территорией.Узнав о приближении немецких войск, командующий Севастопольским флотом адмирал Михаил Саблин решил поднять над кораблями флаги УНР, чтобы перехитрить немецкое командование. Надо сказать, что экипажи некоторых судов отказались вывешивать эти знамёна даже формально и сразу вывели корабли в море, взяв курс на Новороссийск.Впоследствии то же самое пришлось сделать и оставшимся кораблям. Саблин под обстрелом немецких орудий вывел оставшуюся в Севастополе часть флота и перевёл её в Новороссийск.Впоследствии корабли в бухте Новороссийска были затоплены по приказу Владимира Ленина. А на нескольких, которые всё-таки не удалось увести из Севастополя, три или четыре дня висели флаги УНР, которые потом поменяли на немецкие.Как тогда, так и сейчас: правительство марионеток Запада пытается что-то рассказать про «суверенитет» и «независимость». Хотя на самом деле это не день украинского военного флота, а день сдачи русских кораблей украинскими марионетками западным захватчикам.Историю эту в Севастополе знают, наверное, все. Поэтому такое возмущение вызвала попытка украинских властей увековечить «памятную дату».Как это происходило?С этим вопросом мы обратились к Андрею Николаевичу Соболеву — политику, члену Совета федерации федерального собрания России от города Севастополя, депутату законодательного собрания города Севастополя первого созыва.— Это была публичная, крайне скандальная акция украинских властей в память совершенно позорного события. Для них было важно хоть каким-то образом оставить этот след в истории.Акция была весьма опасной для людей. Могли быть и жертвы. Но они не учли, что будет такое ожесточенное противостояние жителей Севастополя.Власти Украины тогда отступили. Потом долго ещё пытались осудить участников акции, шли какие-то бесконечные суды. Закончилась эта судебная история для них только в 2014 году.— И люди всё-таки не побоялись протестовать?— Знаете, у нас много было таких акций. Причем нельзя сказать, что их кто-то организовывал специально, какая-то партия. Были активисты, конечно. Но в основном это был стихийный протест.Какая была история с памятником Екатерине Второй, который был поставлен по инициативе Севастопольских общественных организаций. Украинская администрация города была против, но поделать ничего не смогла.Мы рисовали флаги России на Северной стороне.По Севастополю 9 Мая ходил собственный Бессмертный полк. Ещё до того, как это движение стало всенародным.Мы несли фотографии наших дедов. Со мной шли мои внуки. Наши деды в схронах не сидели, понимаете. Такое было настроение. Сопротивление было как минимум внутреннее. И так же шли многие севастопольцы.Властям было сложно что-то с нами сделать, потому что было понятно: это общее настроение и Севастополя, и Крыма.— День защитника Графской пристани учредили, уже когда вы были сенатором, членом Совета федерации России от Севастополя?— Да, это было уже в 2015 году. Но инициатива принадлежит городским властям. Мы боролись тогда за свою историю и культуру. И мы победили. Так что праздник очень правильный.Если бы не события тех лет, не наша постоянная борьба, работа и сопротивление, не было бы 2014 года и Крымской весны, когда Крым наконец-то вернулся на родину, в Россию.А историю и культуру нашу мы никому не отдадим и переделывать ее тоже не позволим.

https://ukraina.ru/20230614/1047218914.html

https://ukraina.ru/20230429/1045799355.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, севастополь, крым, флот, соболев, украина, крымская весна, унр