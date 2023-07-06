https://ukraina.ru/20230706/1047835635.html
Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО
Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО - 06.07.2023 Украина.ру
Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами на поле боя. Об этом сообщила 5 июля газета Politico
2023-07-06T08:59
2023-07-06T08:59
2023-07-06T08:59
контрнаступление
украина
столтенберг
зарубежье
нато
сопротивление
новости
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"Они (украинцы) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением.<...> Конечно, это повлияло на темпы прогресса", - сказал Столтенберг.Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
https://ukraina.ru/20230706/1047834677.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, украина, столтенберг, зарубежье, нато, сопротивление, новости
контрнаступление, Украина, Столтенберг, Зарубежье, НАТО, сопротивление, Новости
Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами на поле боя. Об этом сообщила 5 июля газета Politico
"Они (украинцы) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением.<...> Конечно, это повлияло на темпы прогресса", - сказал Столтенберг.
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".