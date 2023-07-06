Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО - 06.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230706/1047835635.html
Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО
Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО - 06.07.2023 Украина.ру
Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами на поле боя. Об этом сообщила 5 июля газета Politico
2023-07-06T08:59
2023-07-06T08:59
контрнаступление
украина
столтенберг
зарубежье
нато
сопротивление
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_848aab65d39e87d9edfd9921380d9621.png.webp
"Они (украинцы) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением.&lt;...&gt; Конечно, это повлияло на темпы прогресса", - сказал Столтенберг.Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
https://ukraina.ru/20230706/1047834677.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_121:0:1094:730_1920x0_80_0_0_7464083307f86ac29ab4f183270d2d67.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
контрнаступление, украина, столтенберг, зарубежье, нато, сопротивление, новости
контрнаступление, Украина, Столтенберг, Зарубежье, НАТО, сопротивление, Новости

Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО

08:59 06.07.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Читать в
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами на поле боя. Об этом сообщила 5 июля газета Politico
"Они (украинцы) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением.<...> Конечно, это повлияло на темпы прогресса", - сказал Столтенберг.
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Владимир Зеленский
07:24
Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения, передал 5 июля телеканал CNN
 
контрнаступлениеУкраинаСтолтенбергЗарубежьеНАТОсопротивлениеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Повреждения во Львове, "слуга" и уклонисты, обстановка в Лавре. Главное на Украине на утро 6 июля
09:53Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг Зеленского
09:28Комиссия Минкульта опечатала резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре
09:27Число жертв подрыва Каховской ГЭС выросло
08:59Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО
08:42Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу
08:28Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей
08:12"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме
08:00Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы
07:50Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева
07:39Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков
07:24Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ
07:15Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса
05:14Сколько граждан Украины на самом деле не хотят воевать с Россией и почему
04:58Польша и Россия. Тысячелетнее соперничество за гегемонию в Восточной Европе
04:34Владимир Евсеев: По мере ослабления украинской армии вероятность ядерной провокации будет возрастать
04:29Александр Каргин: Зеленский — хитрый расчетливый политик, действующий под контролем США
04:05Александр Каргин: кто он
18:07Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео
18:01Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"
Лента новостейМолния