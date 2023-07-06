https://ukraina.ru/20230706/1047835635.html

Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО

Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО - 06.07.2023 Украина.ру

Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами на поле боя. Об этом сообщила 5 июля газета Politico

2023-07-06T08:59

2023-07-06T08:59

2023-07-06T08:59

контрнаступление

украина

столтенберг

зарубежье

нато

сопротивление

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_848aab65d39e87d9edfd9921380d9621.png.webp

"Они (украинцы) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением.<...> Конечно, это повлияло на темпы прогресса", - сказал Столтенберг.Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".

https://ukraina.ru/20230706/1047834677.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, украина, столтенберг, зарубежье, нато, сопротивление, новости