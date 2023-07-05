https://ukraina.ru/20230705/1047817301.html

Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС

Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС - 05.07.2023 Украина.ру

Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС

Угроза диверсии на Запорожской АЭС со стороны Киева оценивается как высокая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-07-05T14:22

2023-07-05T14:22

2023-07-05T14:22

новости

запорожская аэс

дмитрий песков

ренат карчаа

обстрелы

новые регионы

диверсии

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Обстановка в районе Запорожской АЭС остаётся довольно напряжённой, при этом сохраняется угроза диверсии со стороны Украины, заявил Песков.Подорвав Каховскую ГЭС, украинские власти продемонстрировали, что не гнушаются никакими средствами, добавил Песков.Украинские войска собираются нанести удар по Запорожской АЭС ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, об этом заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Он рассказал, что в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников-камикадзе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о возможной подготовке Киевом терактов на Запорожской АЭС. Дипломат напомнила, что об этом могут свидетельствовать установленные в Киеве устройства для измерения радиации.В ряде украинских регионов также прошли учения, которые местные власти организовали на случай аварии на атомной станции.

https://ukraina.ru/20230705/1047807723.html

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новости, запорожская аэс, дмитрий песков, ренат карчаа , обстрелы, новые регионы, диверсии