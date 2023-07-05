Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС - 05.07.2023 Украина.ру
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Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС
Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС - 05.07.2023 Украина.ру
Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС
Угроза диверсии на Запорожской АЭС со стороны Киева оценивается как высокая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-07-05T14:22
2023-07-05T14:22
новости
запорожская аэс
дмитрий песков
ренат карчаа
обстрелы
новые регионы
диверсии
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Обстановка в районе Запорожской АЭС остаётся довольно напряжённой, при этом сохраняется угроза диверсии со стороны Украины, заявил Песков.Подорвав Каховскую ГЭС, украинские власти продемонстрировали, что не гнушаются никакими средствами, добавил Песков.Украинские войска собираются нанести удар по Запорожской АЭС ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, об этом заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Он рассказал, что в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников-камикадзе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о возможной подготовке Киевом терактов на Запорожской АЭС. Дипломат напомнила, что об этом могут свидетельствовать установленные в Киеве устройства для измерения радиации.В ряде украинских регионов также прошли учения, которые местные власти организовали на случай аварии на атомной станции.
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новости, запорожская аэс, дмитрий песков, ренат карчаа , обстрелы, новые регионы, диверсии
Новости, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков, Ренат Карчаа , обстрелы, Новые регионы, диверсии

Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС

14:22 05.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Угроза диверсии на Запорожской АЭС со стороны Киева оценивается как высокая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Обстановка в районе Запорожской АЭС остаётся довольно напряжённой, при этом сохраняется угроза диверсии со стороны Украины, заявил Песков.

"Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима. Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям", — сказал Песков.

Подорвав Каховскую ГЭС, украинские власти продемонстрировали, что не гнушаются никакими средствами, добавил Песков.
Украинские войска собираются нанести удар по Запорожской АЭС ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, об этом заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами", уточнил Карчаа.
Он рассказал, что в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников-камикадзе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о возможной подготовке Киевом терактов на Запорожской АЭС. Дипломат напомнила, что об этом могут свидетельствовать установленные в Киеве устройства для измерения радиации.
В ряде украинских регионов также прошли учения, которые местные власти организовали на случай аварии на атомной станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
10:37
Счет идет на дни: риски теракта на атомной станции в ЭнергодареСитуация вокруг Запорожской атомной электростанции — крупнейшей в Европе — продолжает накаляться. Истерию вокруг подрыва реактора нагнетает украинская власть. Население готовят к радиоактивному заражению, распространяют информацию, как вести себя после выброса радиации
 
НовостиЗапорожская АЭСДмитрий ПесковРенат КарчааобстрелыНовые регионыдиверсии
 
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