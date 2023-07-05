В момент обстрела Макеевки в городской больнице находились 344 пациента - 05.07.2023 Украина.ру
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В момент обстрела Макеевки в городской больнице находились 344 пациента
В момент обстрела Макеевки в городской больнице находились 344 пациента - 05.07.2023 Украина.ру
В момент обстрела Макеевки в городской больнице находились 344 пациента
Во время массированного ракетного обстрела Макеевки украинской артиллерией в городской больнице №2 находились 344 пациента. Об этом рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова
2023-07-05T12:39
2023-07-05T12:39
новости
обстрелы
больницы
макеевка
днр
новые регионы
донецк
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В момент удара в больнице находилось 344 пациента, при этом серьезно никто не пострадал, сообщила Мартынова. Пациентам на месте была оказана медицинская помощь. Ночью они были переведены в другие медицинские учреждения города Макеевки и Донецка.Всего за медицинской помощью обратились 36 горожан, на месте было задействовано 14 экипажей скорой помощи. По словам Мартыновой, всего было повреждено 8 учреждений здравоохранения и здание медицинского колледжа. При этом в городской больнице №2 разбито более тысячи окон.По данным главы администрации города Макеевка Владислава Ключарова, число пострадавших в результате ночного ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по Макеевке, увеличилось до 41 человека, среди них двое детей.Ключаров заявил, что от обстрела серьезно пострадало хирургическое отделение городской больницы № 2, а также жилые дома в Червоногвардейском районе, есть раненые."В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады", — сообщил мэр в своем телеграм-канале.Поздним вечером 4 июля ВСУ нанесли удары по Донецку и Макеевке, повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, ранены 46 человек (из них – трое детей), погибли трое мирных жителей. Гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, в их числе девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.
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новости, обстрелы, больницы, макеевка, днр, новые регионы, донецк
Новости, обстрелы, больницы, Макеевка, ДНР, Новые регионы, Донецк

В момент обстрела Макеевки в городской больнице находились 344 пациента

12:39 05.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия ночного обстрела украинскими силовиками донецкой Горловки
Последствия ночного обстрела украинскими силовиками донецкой Горловки - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Во время массированного ракетного обстрела Макеевки украинской артиллерией в городской больнице №2 находились 344 пациента. Об этом рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова
В момент удара в больнице находилось 344 пациента, при этом серьезно никто не пострадал, сообщила Мартынова. Пациентам на месте была оказана медицинская помощь. Ночью они были переведены в другие медицинские учреждения города Макеевки и Донецка.
Всего за медицинской помощью обратились 36 горожан, на месте было задействовано 14 экипажей скорой помощи.
По словам Мартыновой, всего было повреждено 8 учреждений здравоохранения и здание медицинского колледжа. При этом в городской больнице №2 разбито более тысячи окон.
По данным главы администрации города Макеевка Владислава Ключарова, число пострадавших в результате ночного ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по Макеевке, увеличилось до 41 человека, среди них двое детей.
Ключаров заявил, что от обстрела серьезно пострадало хирургическое отделение городской больницы № 2, а также жилые дома в Червоногвардейском районе, есть раненые.
"В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады", — сообщил мэр в своем телеграм-канале.
Поздним вечером 4 июля ВСУ нанесли удары по Донецку и Макеевке, повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, ранены 46 человек (из них – трое детей), погибли трое мирных жителей. Гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, в их числе девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
11:51
В следственном комитете будут расследовать обстрелы ДНР, Белгородской и Курской областейСледователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами территорий Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета 5 июля
 
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