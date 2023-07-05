"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
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"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующую публикацию ведомство разместило в своем Телеграм-канале вечером 4 июля
2023-07-05T07:39
2023-07-05T07:39
новости
запорожская аэс
украина
минздрав
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"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении.В случае эвакуации жителям рекомендуется взять с собой документы, маску для лица, влажные салфетки, аптечку и минимальный запас еды и воды."Нагнетание продолжается. Значит точно Киев что-то готовится делать... Людей жалко, которые опять пострадают", - отреагировали одна из пользовательниц сети.22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Тема якобы готовящегося Москвой теракта на ЗАЭС появляется в украинских СМИ почти каждый день, и это не случайно, уверены многие эксперты. Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
https://ukraina.ru/20230623/1047522548.html
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новости, запорожская аэс, украина, минздрав
Новости, Запорожская АЭС, Украина, Минздрав

"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС

07:39 05.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующую публикацию ведомство разместило в своем Телеграм-канале вечером 4 июля
"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении.
В случае эвакуации жителям рекомендуется взять с собой документы, маску для лица, влажные салфетки, аптечку и минимальный запас еды и воды.
© МОЗ Украины
© МОЗ Украины
"Нагнетание продолжается. Значит точно Киев что-то готовится делать... Людей жалко, которые опять пострадают", - отреагировали одна из пользовательниц сети.
22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 17:46
Украинский доктор Комаровский призвал принимать йод только по указанию ЗеленскогоНе нужно принимать йод до распоряжения властей, заявил украинский врач Евгений Комаровский в интервью каналу "Киев 24"
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Тема якобы готовящегося Москвой теракта на ЗАЭС появляется в украинских СМИ почти каждый день, и это не случайно, уверены многие эксперты.
Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 18:05
"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭСЗаявления Киева о том, что персонал Запорожской АЭС должен покинуть станцию, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"
 
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