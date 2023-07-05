https://ukraina.ru/20230705/1047802523.html
"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующую публикацию ведомство разместило в своем Телеграм-канале вечером 4 июля
2023-07-05T07:39
2023-07-05T07:39
2023-07-05T07:39
новости
запорожская аэс
украина
минздрав
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"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении.В случае эвакуации жителям рекомендуется взять с собой документы, маску для лица, влажные салфетки, аптечку и минимальный запас еды и воды."Нагнетание продолжается. Значит точно Киев что-то готовится делать... Людей жалко, которые опять пострадают", - отреагировали одна из пользовательниц сети.22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Тема якобы готовящегося Москвой теракта на ЗАЭС появляется в украинских СМИ почти каждый день, и это не случайно, уверены многие эксперты. Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
https://ukraina.ru/20230623/1047522548.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, украина, минздрав
"Нагнетание продолжается": минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующую публикацию ведомство разместило в своем Телеграм-канале вечером 4 июля
"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении.
В случае эвакуации жителям рекомендуется взять с собой документы, маску для лица, влажные салфетки, аптечку и минимальный запас еды и воды.
"Нагнетание продолжается. Значит точно Киев что-то готовится делать... Людей жалко, которые опять пострадают", - отреагировали одна из пользовательниц сети.
22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Тема якобы готовящегося Москвой теракта на ЗАЭС появляется в украинских СМИ почти каждый день, и это не случайно, уверены многие эксперты.
Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.