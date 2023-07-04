"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
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"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко специально для издания Украина.ру оценила причины и последствия беспорядков в Париже и объяснила причем тут Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T16:44
2023-07-04T16:44
олеся орленко
видеочат
россия 24
правобережная украина
свобода
франция
протесты
мародерство
полиция
беспорядки
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Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко специально для издания Украина.ру оценила причины и последствия беспорядков в Париже и объяснила причем тут Украина 0:35 – о протестах и беспорядках во Франции: почему такой масштаб? 3:33 – как беспорядки во Франции усиливают позиции "Национального фронта" Марин Ле Пен и правых в целом 9:45 – почему власти Франции не подавляют протесты так жестко, как могут? 13:25 – насколько может обостриться ситуация во Франции, будет ли задействована армия для подавления беспорядков? 15:58 – место Украины в череде разгорающихся по всему миру вооруженных конфликтов: приведет ли это к глобальной войне?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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олеся орленко, видеочат, россия 24, правобережная украина, свобода, франция, протесты, мародерство, полиция, беспорядки, марин ле пен, видео
Олеся Орленко, видеочат, Россия 24, Правобережная Украина, свобода, Франция, протесты, мародерство, полиция, Беспорядки, Марин Ле Пен

"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео

16:44 04.07.2023
 
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Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко специально для издания Украина.ру оценила причины и последствия беспорядков в Париже и объяснила причем тут Украина
0:35 – о протестах и беспорядках во Франции: почему такой масштаб?
3:33 – как беспорядки во Франции усиливают позиции "Национального фронта" Марин Ле Пен и правых в целом
9:45 – почему власти Франции не подавляют протесты так жестко, как могут?
13:25 – насколько может обостриться ситуация во Франции, будет ли задействована армия для подавления беспорядков?
15:58 – место Украины в череде разгорающихся по всему миру вооруженных конфликтов: приведет ли это к глобальной войне?
 
Олеся ОрленковидеочатРоссия 24Правобережная УкраинасвободаФранцияпротестымародерствополицияБеспорядкиМарин Ле Пен
 
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