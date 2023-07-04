https://ukraina.ru/20230704/1047797848.html

"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео

"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео - 04.07.2023 Украина.ру

"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео

Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко специально для издания Украина.ру оценила причины и последствия беспорядков в Париже и объяснила причем тут Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T16:44

2023-07-04T16:44

2023-07-04T16:44

олеся орленко

видеочат

россия 24

правобережная украина

свобода

франция

протесты

мародерство

полиция

беспорядки

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Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко специально для издания Украина.ру оценила причины и последствия беспорядков в Париже и объяснила причем тут Украина 0:35 – о протестах и беспорядках во Франции: почему такой масштаб? 3:33 – как беспорядки во Франции усиливают позиции "Национального фронта" Марин Ле Пен и правых в целом 9:45 – почему власти Франции не подавляют протесты так жестко, как могут? 13:25 – насколько может обостриться ситуация во Франции, будет ли задействована армия для подавления беспорядков? 15:58 – место Украины в череде разгорающихся по всему миру вооруженных конфликтов: приведет ли это к глобальной войне?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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