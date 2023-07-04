https://ukraina.ru/20230704/1047797848.html
"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко специально для издания Украина.ру оценила причины и последствия беспорядков в Париже и объяснила причем тут Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T16:44
2023-07-04T16:44
2023-07-04T16:44
олеся орленко
видеочат
россия 24
правобережная украина
свобода
франция
протесты
мародерство
полиция
беспорядки
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Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко специально для издания Украина.ру оценила причины и последствия беспорядков в Париже и объяснила причем тут Украина 0:35 – о протестах и беспорядках во Франции: почему такой масштаб? 3:33 – как беспорядки во Франции усиливают позиции "Национального фронта" Марин Ле Пен и правых в целом 9:45 – почему власти Франции не подавляют протесты так жестко, как могут? 13:25 – насколько может обостриться ситуация во Франции, будет ли задействована армия для подавления беспорядков? 15:58 – место Украины в череде разгорающихся по всему миру вооруженных конфликтов: приведет ли это к глобальной войне?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Олеся Орленко, видеочат, Россия 24, Правобережная Украина, свобода, Франция, протесты, мародерство, полиция, Беспорядки, Марин Ле Пен