https://ukraina.ru/20230704/1047793024.html
"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25
"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25 - 04.07.2023 Украина.ру
"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25
Минобороны РФ сообщило о сбитии двух украинских самолетов Су-25 в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Однако киевскому режиму, похоже, куда важнее гипотетические F-16, обещанные Западом. Тему, ставшую во вторник одной из ключевых для украинской повестки 4 июля прокомментировал спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат
2023-07-04T14:25
2023-07-04T14:25
2023-07-04T15:44
новости
самолеты
f-16
су-25
украина
россия (рф)
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В понедельник, 3 июля, в интервью радиостанции LBC глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.В Киеве попытались осознать услышанное, а позже публично на него отреагировать. Вот что получилось:"Это сообщение для тех, кто в танке? Или как понимать подобные утверждения?", "Они у себя в голове все решили, что еще нужно?", "А Тем временем Су-25 сбиты. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, нет?" - отреагировали пользователи.Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.
https://ukraina.ru/20230704/1047778560.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, самолеты, f-16, су-25, украина, россия (рф)
"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25
14:25 04.07.2023 (обновлено: 15:44 04.07.2023)
Минобороны РФ сообщило о сбитии двух украинских самолетов Су-25 в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Однако киевскому режиму, похоже, куда важнее гипотетические F-16, обещанные Западом. Тему, ставшую во вторник одной из ключевых для украинской повестки 4 июля прокомментировал спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат
В понедельник, 3 июля, в интервью радиостанции LBC глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.
В Киеве попытались осознать услышанное, а позже публично на него отреагировать. Вот что получилось:
"Украина будет с F-16, это решение уже, в принципе, принято. Остальное — вопрос времени. Мы должны понимать, что без процессов, которые необходимо преодолеть, в частности это обучение пилотов, инженеров, подготовка инфраструктуры - передача самолетов невозможна. А на это нужно время", — сказал спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат.
"Это сообщение для тех, кто в танке? Или как понимать подобные утверждения?", "Они у себя в голове все решили, что еще нужно?", "А Тем временем Су-25 сбиты. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, нет?" - отреагировали пользователи.
Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.
Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.