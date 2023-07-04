https://ukraina.ru/20230704/1047793024.html

"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25

"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25 - 04.07.2023 Украина.ру

"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25

Минобороны РФ сообщило о сбитии двух украинских самолетов Су-25 в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Однако киевскому режиму, похоже, куда важнее гипотетические F-16, обещанные Западом. Тему, ставшую во вторник одной из ключевых для украинской повестки 4 июля прокомментировал спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат

2023-07-04T14:25

2023-07-04T14:25

2023-07-04T15:44

новости

самолеты

f-16

су-25

украина

россия (рф)

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В понедельник, 3 июля, в интервью радиостанции LBC глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.В Киеве попытались осознать услышанное, а позже публично на него отреагировать. Вот что получилось:"Это сообщение для тех, кто в танке? Или как понимать подобные утверждения?", "Они у себя в голове все решили, что еще нужно?", "А Тем временем Су-25 сбиты. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, нет?" - отреагировали пользователи.Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.

https://ukraina.ru/20230704/1047778560.html

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новости, самолеты, f-16, су-25, украина, россия (рф)