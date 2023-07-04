Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки - 04.07.2023 Украина.ру
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Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки
Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки - 04.07.2023 Украина.ру
Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки
Власти Нидерландов одобрили второй пакет помощи для Украины в размере более 118 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны 4 июля
2023-07-04T14:17
2023-07-04T14:17
новости
нидерланды
поставки
военная техника
истребители
танки
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Нидерланды выделяют более €118 млн на второй пакет помощи для Украины на 2023 год, говорится в заявлении правительства.Из этой суммы €83 млн пойдут на украинское здравоохранение, €58 млн - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, а €25 млн - на медицинское оборудование и обеспечение мобильных госпиталей. На экстренную помощь будет выделено €10 млн.Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Киеву на €2,5 млрд.27 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву. При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня.Ранее она сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы этим летом начать обучение украинских пилотов управлению F-16. Как отмечала Оллонгрен, рассматривать возможность отправки истребителей Украине можно только после успешного обучения персонала.ВСУ отлично справляются с программой по утилизации собственной техники во время так называемого наступления, которое носит в основном медийный характер, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Сейчас у противника снизилась риторика, связанная с Запорожской АЭС и обмелевшим Каховским водохранилищем. Теперь через украинские СМИ ВСУ пытаются убедить нас, что полезут в Крым через Херсон, но это чистое самоубийство, добавил Леонков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230704/1047768836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, нидерланды, поставки, военная техника, истребители, танки
Новости, Нидерланды, поставки, военная техника, истребители, танки

Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки

14:17 04.07.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Власти Нидерландов одобрили второй пакет помощи для Украины в размере более 118 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны 4 июля
Нидерланды выделяют более €118 млн на второй пакет помощи для Украины на 2023 год, говорится в заявлении правительства.
Из этой суммы €83 млн пойдут на украинское здравоохранение, €58 млн - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, а €25 млн - на медицинское оборудование и обеспечение мобильных госпиталей. На экстренную помощь будет выделено €10 млн.
Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Киеву на €2,5 млрд.
27 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву.
"Правительство Нидерландов поручило Rheinmetall поставить Украине 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Ранее, в апреле 2023 года, правительства королевств Нидерландов и Дании объявили о намерении совместно закупить основные боевые танки Leopard 2A4 и предоставить их Украине для ведения обороны", - говорится в сообщении.
При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня.
Ранее она сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы этим летом начать обучение украинских пилотов управлению F-16. Как отмечала Оллонгрен, рассматривать возможность отправки истребителей Украине можно только после успешного обучения персонала.
ВСУ отлично справляются с программой по утилизации собственной техники во время так называемого наступления, которое носит в основном медийный характер, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Сейчас у противника снизилась риторика, связанная с Запорожской АЭС и обмелевшим Каховским водохранилищем. Теперь через украинские СМИ ВСУ пытаются убедить нас, что полезут в Крым через Херсон, но это чистое самоубийство, добавил Леонков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Кочетков интервью
09:15
Алексей Кочетков: Сейчас наша главная задача — обеспечить средствами борьбы с дронами на уровне взводовК власти на Украине в 2014 году дорвались люди, для которых население страны не имеет никакой ценности, это в принципе укладывается в их идеологию, считает политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
НовостиНидерландыпоставкивоенная техникаистребителитанки
 
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