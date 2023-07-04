https://ukraina.ru/20230704/1047792378.html

Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки

Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки - 04.07.2023 Украина.ру

Нидерланды выделят Украине второй пакет военной помощи, включая танки

Власти Нидерландов одобрили второй пакет помощи для Украины в размере более 118 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны 4 июля

2023-07-04T14:17

2023-07-04T14:17

2023-07-04T14:17

новости

нидерланды

поставки

военная техника

истребители

танки

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Нидерланды выделяют более €118 млн на второй пакет помощи для Украины на 2023 год, говорится в заявлении правительства.Из этой суммы €83 млн пойдут на украинское здравоохранение, €58 млн - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, а €25 млн - на медицинское оборудование и обеспечение мобильных госпиталей. На экстренную помощь будет выделено €10 млн.Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Киеву на €2,5 млрд.27 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву. При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня.Ранее она сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы этим летом начать обучение украинских пилотов управлению F-16. Как отмечала Оллонгрен, рассматривать возможность отправки истребителей Украине можно только после успешного обучения персонала.ВСУ отлично справляются с программой по утилизации собственной техники во время так называемого наступления, которое носит в основном медийный характер, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Сейчас у противника снизилась риторика, связанная с Запорожской АЭС и обмелевшим Каховским водохранилищем. Теперь через украинские СМИ ВСУ пытаются убедить нас, что полезут в Крым через Херсон, но это чистое самоубийство, добавил Леонков.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230704/1047768836.html

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новости, нидерланды, поставки, военная техника, истребители, танки