https://ukraina.ru/20230703/1047760723.html

Алексей Леонков: Наши вертолеты собрали урожай среди бронетехники ВСУ, а Киев все списал на минные поля

Алексей Леонков: Наши вертолеты собрали урожай среди бронетехники ВСУ, а Киев все списал на минные поля - 03.07.2023 Украина.ру

Алексей Леонков: Наши вертолеты собрали урожай среди бронетехники ВСУ, а Киев все списал на минные поля

ВСУ отлично справляются с программой по утилизации собственной техники во время так называемого наступления, которое носит в основном медийный характер, считает Украина.ру, 03.07.2023

2023-07-03T12:20

2023-07-03T12:20

2023-07-03T14:20

интервью

алексей леонков

всу

нато

вертолеты

киев

ракеты

бронетехника

артемовск

пзрк

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ВСУ отлично справляются с программой по утилизации собственной техники во время так называемого наступления, которое носит в основном медийный характер, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ, высадившиеся на остров у Антоновского моста в Херсонской области, полностью уничтожены.- Алексей Петрович, со стороны противника это был отвлекающий маневр, или ВСУ действительно планировали развивать наступление с этого плацдарма?- Чтобы это сделать, им нужен был не просто плацдарм, им нужно было восстановить мост. А восстановить мост, когда идут обстрелы практически невозможно. Так что скорее всего то, кто послал людей создавать этот плацдарм, думал больше о медийном эффекте, чем об эффекте с военной точке зрения.То есть этот плацдарм не дал бы ничего. Если бы они его даже расширили и подогнали технику к Антоновскому мосту, чтобы восстановить несколько пролетов или наладить понтонную переправу, все равно это было подвергалось огневому воздействию. Поэтому это напрасные жертвы.- Сейчас в нашей блогосфере предлагают организовать сборы на плавсредства для наших войск, вплоть до реквизированных браконьерских лодок. Существует ли на самом деле такая проблема в армии?- На Черноморском флоте у нас есть десантные корабли малого тоннажа и водоизмещения типа "Дюгонь". Они могут перевозить личный состав, но смысл? Для форсирования мало сил и средств. Просто закрепить плацдарм, чтобы наладить к нему переправу? Стратегического значения это не имеет. Сейчас вообще непонятно, что творится с водной обстановкой, Днепр частично спущен.Даже если вспомнить историческую действительность, когда мы освобождали Херсон в годы Великой Отечественной войны, его брали с правого берега, не с левого.- Наиболее сложная обстановка в зоне спецоперации сложилась в районе Артемовска, где ВСУ пытаются перерезать трассу на Горловку. Что мы можем противопоставить противнику?- Там хватает войск, чтобы отразить любые атаки. Сам Артемовск… Там остались одни развалины. Если ВСУ войдут в эти развалины, их сравняют с землей ФАБами вместе с постройками.Горловка может снабжаться и с востока, так что смысла в перерезании трассы тоже нет. Это все игра в имитацию. Они показывают, что здесь будем штурмовать, там. Заметьте, у них снизилась риторика, связанная с Запорожской АЭС и обмелевшим Каховским водохранилищем. Теперь через свои СМИ они пытаются убедить нас, что полезут в Крым через Херсон. Но это чистое самоубийство.Сейчас происходит множество имитационных вещей, которые должны вызвать у нас убеждение, что здесь попрут основные силы. Но основные силы – это бронетехника. Без бронетехники проводить прорывы, заходы во фланг невозможно. На Херсонском направлении она пройти не сможет. При попытке прорыва в Крым они завязнут в эшелонированной обороне.Под Артемовском они опять завязнут в нашей обороне. Потому что, когда мы освобождали этот город, позади штурмующих были подразделения, которые выполняли роль второго эшелона. От города ВСУ оттеснили, они не могут даже выйти на окраины. Любая попытка туда зайти заканчивается для них плачевно. И всегда возникает вопрос: зачем?- На днях главком ВСУ Залужный в интервью "Вашингтон Пост" в очередной раз пожаловался на господство российских ВКС в небе. А чем противник может заменить авиацию на поле боя?- Противник пытался заменить ВВС комплексами противовоздушной обороны. Все атакующие порядки сопровождали операторы ПЗРК, которые вовсю шмаляли по нашим вертолетам. Но поскольку наши вертолеты и штурмовики были защищены системой БКО (бортовой комплекс обороны) "Витебск", результаты были нулевыми.А каждый вертолет, у которого 8-12 ракет ПТРК "Вихрь" или "Штурм-атака", собирал урожай. Они это не признают, все списывая на минные поля. Но основная причина – работа наших вертолетов. Да, система минирования, но и вертолеты.А наша система ПВО работает хорошо. Низковысотные полеты могут осуществлять только опытные пилоты. Они бросили на первом этапе в бой десяток самолетов, и все потеряли. Пошлют 50 – будет потеряно 50. Если у них правда стоит программа по утилизации, то они с ней великолепно справляются.- Судя по всему, Зеленскому нечего будет предъявить западным партнёрам в качестве доказательств успеха на саммите НАТО 11-12 июля. Произойдёт ли сокращение военной помощи Украине?– От Украины пока не отказываются. Скорее всего, противник будет менять тактику.- То есть даже после таких провалов на фронте от ВСУ еще могут последовать какие-то сюрпризы?- Мы увидим сюрпризы в виде новых вооружений. Сейчас же британцы вовсю кричат: дайте им все. То есть более интенсивно применять ракеты Storm Shadow, SCALP, может появиться ATACMS.Скорее всего, они подтянут боевые вертолёты, чтобы поддержать технику. В общем, будут моделировать из того, что есть.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20230703/1047758575.html

https://ukraina.ru/20230703/1047754718.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, алексей леонков, всу, нато, вертолеты, киев, ракеты, бронетехника, артемовск, пзрк